A Gaeta, a causa del vento di ieri, quest’oggi non si tiene il mercato settimanale. Per via delle folate di vento si sono staccate le lamiere della vetreria e sono intervenuti i Vigili del fuoco per eliminare il pericolo.

Il sindaco Cristian Leccese ha firmato l’ordinanza di sospensione del mercato solo per quest’oggi per garantire la sicurezza degli ambulanti e dei cittadini tutti. Si riprenderà regolarmente la prossima settimana.