𝐈𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢 𝐒𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐢𝐚 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐄-𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚̀ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐒𝐚𝐧 𝐑𝐚𝐟𝐟𝐚𝐞𝐥𝐞

Il Centro Studi Socrate – fiore allโ€™occhiello nel settore della formazione e certificazione professionale in ambito informatico, linguistico, scolastico e universitario โ€“ si attesta come punto di riferimento per la cittร di Formia (e non solo) delle tre Universitร digitali piรน importanti dโ€™ Italia: Pegaso Universitร Digitale, Universitร Mercatorum e da oggi anche Universitร Telematica San Raffaele.

Lโ€™Universitร Telematica San Raffaele รจ un Ateneo non statale, legalmente riconosciuto, che rilascia titoli di studio equipollenti e con il medesimo valore legale di quelli rilasciati dalle Universitร tradizionali. Lโ€™offerta didattica รจ erogata in modalitร E-Learning, attraverso lโ€™utilizzo di internet e delle nuove tecnologie digitali.

Gli studenti, dunque, possono pertanto accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la fruizione del materiale didattico anche a coloro che, per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne sarebbero esclusi.

La lezione ex cathedra viene in sostanza sostituita da lezioni registrate e disponibili online 24 ore su 24 e integrata con specifico materiale didattico: slides, materiale illustrativo, problemi e discussioni in linea. Per garantire inoltre un alto livello qualitativo, le lezioni online sono integrate da attivitร seminariale e di laboratorio.

CORSI DI LAUREA TRIENNALE 2022-23





L4 – Moda e Design Industriale:

– indirizzo Moda

– indirizzo Design

L16 – Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione:

– indirizzo Statutario

– indirizzo Amministrazioni, Professioni ed Organizzazioni Sportive

– indirizzo Organizzazione e Amministrazione dei Servizi Sanitari e Socio Assistenziali

L22 – Scienze Motorie:

– indirizzo Statutario

– indirizzo Calcio

L26 – Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 2022-23

LM61 – Scienze della Nutrizione Umana

– indirizzo Statutario

– indirizzo Nutraceutica

LM67 – Scienze delle Attivitร Motorie Preventive e Adattate

LM77 – Management e Consulenza Aziendale

– indirizzo Economia e Management delle Organizzazioni Sportive

– indirizzo Banking and Finance

– indirizzo Economia e Management della Sanitร e dellโ€™Innovazione Tecnologica

โ€˜Sono orgogliosa โ€“ ha dichiarato la Professoressa Irene Viola – del risultato raggiunto e il tutto รจ il frutto di un enorme impegno, perchรฉ posso assicurarvi nessuno ci ha mai fatto sconti. Come direttore didattico e pedagogico del Centro Studi Socrate โ€“ ha proseguito – voglio ringraziare le mie colleghe, Francesca Poccia, Antonella Gargiulo, Maria Giovanna Gruosso, Maria Rosaria Schiano, Agostina Di Vito Viola, Cristina Morlรจ per lโ€™importante lavoro di squadra che ha consentito il raggiungimento di questo bellissimo traguardo che perรฒ รจ solo il punto di inizio di unโ€™altra stimolante sfida affinchรจ โ€“ ha concluso โ€“ lo studente possa diventare ciรฒ che ha sempre sognato di essereโ€™.

Contatta il CENTRO STUDI SOCRATE:

Tel. 0771.21604

E-Mail: centrostudisocrateformia@gmail.com

