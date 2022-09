Il navigatore non funziona, precipita da via del Redentore

Una brutta disavventura, quella che ha vissuto sabato sera una 46enne di Fondi che era diretta con la propria auto presso un centro commerciale della zona di Formia. Il navigatore satellitare non funziona a dovere e, complice la scarsa visibilità, finisce in un dirupo con la propria auto.

E’ accaduto sabato sera, intorno alle 20.30, quando dopo la vicenda, la donna, precipitata nel diruppo ai margini di via del Redentore a Formia si è trovata bloccata nella propria auto.





A quel punto ha telefonato la centrale operativa del Commissariato di Formia, dove gli agenti, malgrado le scarse informazioni sono riusciti nel corso di poco a comprendere la strada imboccata dalla donna e poterle immediatamente prestare i soccorsi. Nel giro di circa un’ora la 46enne incidentata è stata tratta in salvo dagli agenti in evidente stato confusionale dovuto allo schock del sinistro. Dopo l’intervento anche dei Vigili del Fuoco è stata anche messa in sicurezza l’area.