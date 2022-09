I numeri di quest’oggi per quanto riguarda la pandemia da Covid-19, mostrano ancora 198 nuovi positivi, ma zero decessi e anche zero ricoveri.

I centri più colpiti dai nuovi casi sono Latina (55), Terracina (20), Cisterna (19), Formia (15) e Aprilia (10).





3 le guarigioni registrate a livello provinciale. Somministrate oltre 150 dosi di vaccino.

IL BOLLETTINO DELL’ASL DI LATINA