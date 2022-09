Coletta e la possibile sfiducia, il 28 settembre giorno della verità

Dopo le elezioni bis a Latina, il sindaco Damiano Coletta è riuscito a riprendersi la fascia tricolore ma ciò sembra aver ancora più logorato la sua azione amministrativa molto complicata per via della non maggioranza in consiglio comunale, a vantaggio invece della coalizione di centrodestra.

Proprio nel centrodestra l’ipotesi dell’abbandono dell’aula il prossimo 28 settembre al momento della convalida degli eletti e del giuramento del sindaco, per poi procedere alla sfiducia del sindaco.