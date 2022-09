Donna trovata morta in casa: disposta l’autopsia

E’ stata ritrovata ieri, priva di vita nel suo appartamento in via Oslavia, nel Comune di Latina. E’ quanto accaduto ad una donna, che avrebbe compiuto fra poco 53 anni e che lavorava presso il Tribunale del capoluogo come cancelliera.

A dare l’allarme, nella mattinata di ieri, erano stati i colleghi, che non l’avevano vista sul posto di lavoro, dove era solita arrivare con estrema puntualità. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario, i Vigili del Fuoco, gli agenti della Squadra Volante e della Scientifica.





Secondo i sanitari del 118 si è trattato di una morte naturale, ma sono in corso le indagini della Polizia.

La donna, originaria della Sicilia, è stata trovata senza vita sul letto della sua camera da letto. Fra le ipotesi, un arresto cardiaco, anche se sarà l’autopsia disposta dal pm Simona Gentile a chiarire ogni dubbio.