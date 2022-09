Autovelox sulla Frosinone-Gaeta, il tribunale: “Legittimo”

Con la sentenza 1684/2022 il Tribunale di Latina, in persona del giudice Laura Gigante, ha accolto l’appello presentato dal Comune di Lenola avverso una sentenza del Giudice di Pace di Fondi relativa ad un ricorso di un’automobilista che contestava l’illegittimità dell’utilizzo dell’autovelox mobile posto lungo la strada regionale 637 Frosinone-Gaeta, in località Vallebernardo, in territorio lenolese.

Il giudice ha aderito in toto alle argomentazioni del Comune di Lenola, rappresentato dagli avvocati Leone Grossi e Claudio Barletta, ed ha accertato il regolare posizionamento della cartellonistica relativa alla segnalazione della postazione di controllo, due cartelli, e di tutta la documentazione fornita dall’ente.





Il giudice ha espressamente statuito “pertanto, la postazione mobile era regolarmente segnalata” ed accolto il gravame proposto.