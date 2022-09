Aggressione e minacce telefoniche: ai domiciliari un 26enne di Norma

Nella mattinata di ieri, venerdì 16 settembre, nell’ambito delle strategie di contrasto richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D’Aloia, e pianificate nelle attività del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, nel merito di un’aderente programma di monitoraggio e ascolto attivo per il contrasto dei reati contro la persona, in special modo per quelli considerati “Codice Rosso”, attraverso l’articolazione del personale della Stazione Carabinieri di Norma, si dava esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa a carico di un uomo di 26 anni residente a Norma, già sottoposto alla misura coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e del divieto di comunicazione attraverso qualsiasi mezzo con quest’ultima.

L’Autorità Giudiziaria del capoluogo pontino concordava pienamente con gli esiti investigativi dell’Arma, esiti che hanno evidenziato gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, resosi responsabile di reiterate violazioni agli obblighi imposti dall’autorità procedente.





L’escalation delle violazioni ha avuto il culmine durante la XIV edizione della notte bianca tenutasi a Norma l’11 settembre u.s., notte durante la quale, l’indagato, dapprima avvicinava la vittima per aggredirla e successivamente la minacciava telefonicamente attraverso chiamate e messaggi dal contenuto intimidatorio.