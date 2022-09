Formia, iniziato l’anno scolastico nella rinnovata scuola primaria ‘Rialto’ di Castellone

“Le scuole sono una priorità della nostra amministrazione. Pertanto, investiremo su questo comparto perché crediamo che la formazione sia la base principale per i nostri giovani che rappresentano il presente e il futuro della nostra città”.

Così il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, in occasione dell’inaugurazione della scuola primaria di Rialto, avvenuta nella mattinata di ieri, giovedì 15 settembre, sotto una sottile pioggia. Una cerimonia breve ma intensa per celebrare l’inizio del nuovo anno scolastico in un edificio completamente rinnovato e modernizzato che è stato interessato in questi mesi dai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza. Entusiasmo da parte della neo dirigente Adriana Roma – che dirige l’Istituto Comprensivo “Alighieri Formia-Ventotene”, di cui fa parte anche il plesso di Castellone – dei docenti, del personale Ata e dei genitori dei piccoli alunni, che hanno salutato con calore il sindaco Taddeo, che ha presenziato, insieme ad altri rappresentanti dell’amministrazione, al simbolico taglio del nastro.





Il primo cittadino ha ribadito che i lavori erano iniziati un anno fa tra tante difficoltà e ostacoli, a partire dal trasferimento degli alunni nei container dove hanno seguito le lezioni fino al termine dell’anno scolastico. “L’amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco – si è coordinata a lungo con i dirigenti scolastici fino ad arrivare a questo ottimo risultato. Al progetto iniziale dei lavori sono state aggiunte delle somme per rendere completamente rinnovata la scuola e conferendole un volto moderno e all’avanguardia. I bambini faranno lezione nelle nuove aule, divertendosi nei momenti di svago nelle aree esterne riqualificate e ripulite e completate con un campetto con tappeto sintetico”.

L’assessore ai Lavori Pubblici Eleonora Zangrillo ha sottolineato che l’attenzione è rivolta alla sostenibilità ambientale ed al risparmio energetico che in questo momento storico diventano una priorità e che fanno della scuola primaria un istituto a basso impatto ambientale ed innovativo”.

Sul tema attuale dell’edilizia scolastica il primo cittadino ha inoltre annunciato che sono terminati i lavori per la realizzazione di nuove aule e relativi servizi al plesso primario “G.Bosco” di Penitro, dopo che gli alunni delle due sezioni della scuola media erano stati ospitati dall’Istituto per Geometri “Bruno Tallini”, in quanto i locali ora non sono più disponibili in seguito all’incremento delle iscrizioni. “Si sta lavorando anche su un nuovo edificio per la realizzazione di una scuola media da destinare alla comunità di Penitro. La nostra attenzione è tutta incentrata sui plessi scolastici, che sono una priorità della nostra amministrazione. Purtroppo, versano in gran parte in una condizione precaria. C’è stata una perdita di un finanziamento importante da parte delle passate amministrazioni: 12 milioni di euro che potevano costituire una boccata d’ossigeno per sistemare l’intero comparto della “Pollione e della “De Amicis”, nel quartiere Mola, dove i giovani si raccolgono e formano le prime basi della loro vita”.

In merito all’inaugurazione della scuola primaria “Rialto” traspariva notevole emozione nelle parole della neo dirigente scolastica Adriana Roma, originaria di Capua. “E’ stata una cerimonia speciale – ha commentato – per me è un onore essere arrivata in questa splendida cittadina di mare che mi ha accolta calorosamente. Vivere l’attesa di questi giorni con questa trepidazione è stato un qualcosa di unico e di questo ringrazio il sindaco Gianluca Taddeo che mi ha mantenuto informata sull’evoluzione dei lavori. Un continuo dialogo anche con il precedente dirigente scolastico Vito Costanzo, che mi ha illustrato le caratteristiche della scuola e quanto la comunità di Formia ci tenesse a questo risultato del plesso di Castellone. E’ stato bello guardare oggi i genitori, i docenti nel riavere una scuola completamente rinnovata e al passo con i tempi”.