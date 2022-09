Canottaggio, grandi eventi sul lago: la cancellazione è ufficiale

E’ stato pubblicato sul sito della World Rowing il messaggio che ufficializza la cancellazione di World Rowing ed European Rowing, attribuendone la motivazione a recenti ed improvvisi cambiamenti politici.

Nella comunicazione si fa riferimento alla posizione del nuovo sindaco di Sabaudia, agli obblighi contrattuali stipulati nel 2019 e nel 2020 ed alla decisione “unilaterale” di sciogliere il comitato. Motivo per cui la World Rowing starebbe valutando eventuali azioni da intraprendere.





Infine l’invito alle Federazioni Membro a fornire le proprie manifestazioni di interesse ad ospitare gli eventi cancellati a Sabaudia entro il 30 settembre 2022.

Lo scorso 14 agosto fatta eccezione che per il consigliere di Cittadini per Sabaudia, Paolo Mellano, il consiglio comunale di Sabaudia aveva votato all’unanimità la proposta di scioglimento del Comitato MMXX. Una rinuncia di fatto anche agli eventi sportivi che ancora non sono stati organizzati e cioè il mondiale coastal rowing e beach sprint (2023) e l’europeo assoluto di canottaggio (2024)

A fine agosto poi nel corso di una riunione del Comitato durante la quale il sindaco aveva portato quanto deciso in consiglio si era proceduto allo scioglimento. Motivo principale, quello dell’assenza di copertura finanziaria per gare che sarebbero andate a costare circa 2milioni di euro fondi che ad oggi sarebbero gravati interamente sui fondi ordinari del Comune di Sabaudia quelli cioè utilizzati in primis per garantire servizi ai cittadini.

Nel corso del consiglio comunale, come messo nero su bianco anche nella delibera contenente la proposta di scioglimento del Comitato MMXX, il Comune ha fatto sapere di essere pronto a fare opposizione nel caso fossero presentate richiese risarcitorie. E la strada considerando quanto riportato dalla World Rowing sembra essere proprio quella. A quanto potrebbero ammontare le richieste risarcitorie?