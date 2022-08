Gare sul lago, si va verso lo scioglimento del Comitato MMXX

I fondi a disposizione del Comune di Sabaudia non sono sufficienti per garantire le competizioni internazionali previste per il 2023 ed 2024 da disputarsi sul Lago di Paola. Ed è questo uno dei motivi principali per cui nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stata votata da 13 consiglieri (contrario solo Paolo Mellano) la proposta per sciogliere il comitato che era stato costituito in primis per l’organizzazione della Tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio finita al centro di uno dei filoni dell’inchiesta “Dune”. Nei mesi scorsi era arrivata anche la rinuncia dei campionati europei under19.

La delibera approvata contiene una serie di punti in cui si fa riferimento a quelle che saranno le prossime mosse del Comune di Sabaudia, in consiglio più volte è stata espressa la volontà sia da parte della maggioranza che dell’opposizione di cercare comunque di recuperare gare così importanti. Nello specifico si tratta del mondiale coastal rowing e beach sprint (2023) dell’ europeo assoluto di canottaggio (2024).





Nella proposta di scioglimento del comitato viene evidenziato che in base a quanto riportato nella nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione – periodo 2022-2024 gli eventi andrebbero a costare 2,6 milioni di euro. Una cifra impossibile da sostenere per le sole casse comunali anche in considerazione dei dati relativi la Tappa della Coppa del Mondi ed i finanziamenti concessi: “L’onere economico complessivo – viene sottolineato nell’atto – sostenuto dal Comune di Sabaudia per l’evento della terza tappa di Coppa del Mondo, tenutosi nel mese di giugno 2021 è stato di 2.032.808,00 euro di cui 260.007,27 euro (anticipati per conto della Regione su un contributo totale di 550.000,00, euro di cui 300.000,00 euro erogati come acconto); le entrate da sponsorizzazioni sono state soltanto 172.003,64 euro così come modesto è stato il contributo economico di Coni e Fic circa 10.000,00 euro”.

Nel corso del consiglio comunale di venerdì scorso è stato più volte sottolineato dalle minoranze come se da un lato sia necessario attivarsi per non perdere eventi sportivi così importanti, dall’altro sia fondamentale investire su progetti che coinvolgano tutta la comunità come ad esempio l’acquisto del cinema Augustus o comunque individuare le priorità su cui investire partendo dai servizi.

Il sindaco ora comunicherà la volontà del consiglio nel prossimo direttivo del Comitato, sede in cui può avvenire lo scioglimento.