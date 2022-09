Covid, sono 80 i nuovi positivi in provincia

I numeri della pandemia in provincia di Latina quest’oggi confermano un trend in calo. Sono risultati essere 80 i nuovi positivi in tutto il territorio pontino con zero decessi, 1 solo ricovero ospedaliero e 37 guariti.

Tra i centri più colpiti dai nuovi casi spiccano i numeri di: Latina con 28 nuovi positivi. Molto più dietro Formia con 6, Sezze con 5 casi, Aprilia e Terracina con 4. Gli altri comuni hanno fatto registrare numeri ancora più esigui.





Roccagorga, Roccasecca, Castelforte, Itri, Ventotene e San Felice Circeo hanno conteggiato zero nuovi positivi nella giornata di ieri.

IL BOLLETTINO DELL’ASL DI LATINA