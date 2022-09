Criticità dell’ospedale ‘Dono Svizzero’: l’analisi della UIL FLP Latina

“Durante il mese di agosto i delegati UIL FPL Latina e i relativi componenti RSU dell’area Sud hanno monitorato l’andamento dei relativi servizi sanitari”.

E’ quanto affermano in una nota congiunta il segretario generale Giancarlo Ferrara, i Delegati e i Componenti RSU Sud della UIL FLP Latina.





“Ebbene ascoltando gli operatori direttamente sul campo sono state acquisite importanti informazioni dalle quali sono emerse numerose criticità ancora irrisolte.

Il periodo estivo rappresenta per il territorio Sud della provincia una specie di “crash test” per i servizi sanitari, infatti proprio durante l’estate i servizi sono messi a dura prova, poiché coincide con la massiccia affluenza turistica che determina un aumentato numero di utenti e la contestuale fruizione delle ferie estive degli stessi operatori.

Purtroppo i dati emersi denotano il perdurare di tante criticità già precedentemente denunciate e sicuramente la situazione non migliorerà senza un immediato e sostanziale cambio di passo.

Si rappresentano i risultati dei campioni analizzati:

Pronto Soccorso del P.O. di Formia

Il personale del relativo servizio ha affrontato una battaglia campale, essendo l’unico riferimento di un vasto territorio che sconfina finanche la provincia stessa. I numeri parlano da soli, infatti, bisogna urgentemente aumentare la dotazione organica Medica e Infermieristica, nonché predisporre ulteriori aree strutturali, stante l’inadeguatezza degli spazi esistenti.

Laboratorio Analisi P.O. Formia

A nostro avviso oltre al personale Medico mancano ancora circa n.10 Tecnici di Laboratorio Biomedico e n.1 Coordinatore Tecnico, pertanto, il relativo personale è stato costretto a lavorare con ritmi insostenibili, nonostante alcuni interventi organizzativi a seguito dalle nostre puntuali denunce. Pertanto, per ovviare a questa emergenza organizzativa e nelle more di reclutare il personale necessario, proponiamo di continuare a garantire solamente le attività emergenziali riducendo totalmente le attività rivolte all’esterno;

Emodinamica P.O. Formia

Riteniamo che la situazione sia ancora insostenibile, nonostante gli sforzi organizzativi effettuati a seguito di nostre precedenti e puntuali sollecitazioni, poiché gli operatori interessati superano mensilmente in modo sistematico il numero massimo delle Pronte Disponibilità contrattualmente previste. Pertanto, riteniamo utile assumere ulteriore personale affinché si possa organizzare la turnazione h24 onde garantire una maggiore efficienza del servizio e minore aggravio per i lavoratori, già costretti a lavorare con ritmi insostenibili;

Medicina P.O. di Formia

Questo servizio raggiunge ottimi livelli di performance, nonostante le grandi difficoltà croniche riguardante la sua specifica dotazione organica Medica, Infermieristica e OSS. Ovviamente l’età dei propri utenti è alta e pertanto ha un elevato tasso di pazienti allettati, che necessitano di particolari attenzioni durante la loro permanenza in ospedale. Ebbene, il numero degli OSS rimasti in servizio è assolutamente inadeguato per garantire il necessario e quotidiano accudimento semplice del malato. Si rammenta che l’ammalato allettato ha bisogno di essere costantemente aiutato per tutte le sue esigenze fisiologiche e pertanto occorre assumere, in primis e immediatamente, gli OSS al fine di una vera umanizzazione delle cure. Inoltre, bisogna dotare tutti i letti di sponde di sicurezza e di appoggio.

Chirurgia P.O. di Formia

Questo servizio svolge una delicata attività emergenziale oltre che ordinaria e pertanto necessità anch’esso di una importante attenzione organizzativa, poiché deve far fronte alle numerose richieste di interventi in urgenza, oltretutto dovrà smaltire una lunghissima lista d’attesa relativa agli interventi operatori per altre patologie. Pertanto, occorre assumere tempestivamente Medici, Infermieri e OSS.

Servizio di Dialisi P.O. di Formia

Il personale del relativo servizio affronta quotidianamente sacrifici pur di garantire l’unico servizio pubblico di un vasto territorio comprendente anche il CAL dell’isola di Ponza, senza alcun incentivo o considerazione economica aggiuntiva. I numeri sono inconfutabili, infatti, bisogna urgentemente aumentare la dotazione organica Medica e Infermieristica, oltre a trovare una soluzione definitiva riferita al Cal di Ponza;

Pediatria del P.O. di Formia

A nostro avviso oltre alla grave carenza di personale Medico mancano anche gli Infermieri e gli OSS. Pertanto, onde garantire dignitosamente il delicato servizio territoriale occorre reclutare le figure professionali in questione;

Cardiologia/UTIC/Elettrofisiologia P.O. Formia

Riteniamo che la situazione sia ancora insostenibile, nonostante gli sforzi organizzativi effettuati a seguito di nostre precedenti e puntuali sollecitazioni. Infatti, gli operatori interessati continuano a sostenere alti carichi di lavoro per garantire l’importante e unico servizio di emergenza che copre un vastissimo territorio. Pertanto, riteniamo indispensabile assumere prioritariamente in forma stabile il relativo personale Medico, Infermieristico e OSS;

Nefrologia P.O. di Formia

Stante la peculiarità del servizio bisogna dotarlo di un adeguato numero di personale Medico, Infermieristico e OSS;

Ortopedia P.O. di Formia

Questo servizio svolge una delicata attività emergenziale oltre che ordinaria e pertanto necessita di una importante attenzione organizzativa, poiché deve far fronte alle numerose richieste di interventi in urgenza, oltretutto dovrà smaltire una lista d’attesa relativa agli interventi operatori per altre patologie. Pertanto, occorre assumere tempestivamente Medici, Infermieri e OSS.

Ostetricia P.O. Formia

Questo servizio svolge, anch’esso, una delicata attività emergenziale oltre che ordinaria, dunque bisogna porre una importante attenzione organizzativa, poiché deve far fronte alle numerose richieste di interventi in urgenza e gestire una forte richiesta di interventi per altre patologie. Perciò, occorre assumere tempestivamente Medici, Ostetriche, Infermieri e OSS.

Sala Operatoria P.O. Formia

La S.O. svolge una delicata funzione emergenziale e di supporto al DEA di I livello e per tale motivo bisogna assumere ulteriori Anestesisti, Infermieri e OSS;

Rianimazione P.O. Formia

Questo servizio emergenziale svolge, anch’esso, una delicata funzione di supporto al DEA di I livello e per tale motivo bisogna porre una seria attenzione organizzativa onde garantire la sua importante opera, pertanto bisogna assumere ulteriori Anestesisti, Infermieri e OSS;

Centro Trasfusionale del P.O. Formia

La sua delicata funzione garantisce un indispensabile supporto al DEA di I livello e per tale motivo bisogna garantire un adeguato standard organizzativo in termini di Medici, Tecnici di Laboratorio Biomedico, Infermieri e OSS.

Radiologia P.O. Formia

La sua funzione diagnostica garantisce un indispensabile supporto al DEA di I livello, quindi va garantito l’adeguato standard organizzativo in termini di Medici, Tecnici di Radiologia, Infermieri e OSS”.