Ron in concerto a Formia, sabato l’appuntamento con prenotazione

Adesso, sul sito www.eventbrite.it, è possibile prenotarsi per il concerto di Ron in trio, evento inserito nella programmazione del Med Blue Economy che si terrà sabato 3 settembre alle ore 21.30 nell’area spettacoli di Piazzale Caposele (ingresso libero). A disposizione degli utenti è stata predisposta una piattaforma di prenotazione online accessibile al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ron-al-porticciolo-di-caposele-di-formia-408614887127 .

La prenotazione dovrà essere scaricata e stampata e il biglietto dovrà essere obbligatoriamente esibito all’ingresso: ai possessori di prenotazione sarà consegnato un ticket di accesso all’area. Ogni persona può richiedere la prenotazione per soli due biglietti. Le persone con disabilità certificata potranno richiedere un posto riservato per sé e per il proprio accompagnatore scrivendo una e-mail al seguente indirizzo: spangia@comune.formia.lt.it oppure contattando il numero di telefono 3332471526. I possessori di prenotazione potranno contare su un posto a sedere non numerato. L’accesso all’area sarà consentito fino alla capienza massima. È dunque vivamente consigliata la prenotazione.