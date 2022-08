Prima amichevole per l’Asd Lenola, buona prestazione a Monte San Biagio

Terminata l’attesa, nella giornata di sabato 27 agosto a partire dalle ore 17, sul campo sportivo di Monte San Biagio si sono confrontate le due formazioni del Monte San Biagio, che milita nel campionato di Eccellenza, e quella dell’A.S.D. Città di Lenola che è pronta calcare i campi della Promozione.

A pochi giorni dall’inizio della preparazione, al via dallo scorso 22 agosto, i giocatori allenati da mister Dario Lauretti, si sono arresi alla formazione di casa sul punteggio di 2-0.





Il vantaggio, da parte della formazione di casa, è arrivato grazie ad una piccola disattenzione sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il raddoppio, nel secondo tempo, dopo una girandola di sostituzioni.

“Come primo test una buona prestazione, anche perché venivamo solo da pochi giorni di preparazione” ha commentato il tecnico Lauretti. “Anche le disattenzioni possono starci in questa fase, ci aiutano a capire su cosa dobbiamo insistere e lavorare. La squadra inizia a girare come dovrebbe – ha ribadito il coach – sono molto fiducioso”.

Prosegue intanto la preparazione in casa A.S.D. Città di Lenola che sabato prossimo 3 settembre, sarà nuovamente in campo per un match amichevole. Questa volta, la gara, avrà luogo tra le mura amiche del campo sportivo “Falcone e Borsellino”, quando a partire dalle 16.30 ci sarà contrapposta la formazione degli Juniores dell’Itri Élite.