Raccolta differenziata, il Comune di Gaeta al 64% nel primo semestre 2022

Best practice, educazione ecologica, potenziamento del servizio. L’attenzione all’ambiente rappresenta una delle priorità dell’azione di governo dell’Amministrazione Leccese, costituendo elemento centrale per puntare ad una migliore qualità della vita e alla tutela della salute, di tutti i cittadini e del nostro pianeta.

A tal proposito, diventa fondamentale quanto necessario innalzare sempre di più i livelli di raccolta differenziata, al fine di conseguire importanti risultati nel raggiungimento delle percentuali di obiettivo minimo previsto del 65%.





Nel primo semestre del 2022, il Comune di Gaeta si è attestato al 64% di raccolta differenziata, conquistando un picco nel mese di marzo, con il superamento del 65%. Un trend, dunque, che parla di un mantenimento stabile della quota percentuale superiore al 60% e, al tempo stesso, di una crescita costante, che dimostra come il risultato sia ormai pressoché acquisito. Con l’intento di superarlo, mirando a mete sempre più elevate.

«Il nostro obiettivo – ha spiegato il Sindaco Cristian Leccese – è di superare il traguardo di quota 65% di raccolta differenziata nel più breve tempo possibile, e stiamo mettendo in campo tutte le azioni a nostra disposizione per realizzarlo. Grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale, dell’Assessore Santoro, degli uffici preposti e della società Del Prete, nonostante la differente e particolare gestione da effettuare nei mesi estivi, nei quali al consueto porta a porta domestico bisogna aggiungere la presenza delle spiagge, siamo sicuri che la strada sia quella giusta. L’attenzione verso l’ambiente, l’educazione e la sostenibilità ecologica, il raggiungimento di standard di qualità della vita ottimali ed elevati, sono per noi punti imprescindibili, e stiamo adottando ogni misura possibile per far sì che ogni cittadino possa goderne. La nostra Città per il nono anno consecutivo ha ottenuto la Bandiera Blu, che tra i criteri di assegnazione ha proprio l’educazione, gestione e informazione ambientale, ed è nostra intenzione migliorare ancora questi parametri. A tutto questo, è necessario però aggiungere anche l’impegno di tutti noi. Un impegno verso il controllo e il rispetto delle regole, al quale devono seguire una sensibilità più attenta alla cura dell’ambiente, alla riqualificazione e valorizzazione urbana, alla coscienza green, ecologica e civica. Basta poco, da parte di ognuno, per conquistare grandi risultati».

«Nonostante il boom di presenze estive – aggiunge l’Assessore all’Ambiente e al Servizio integrato dei rifiuti, Diego Santoro -, siamo riusciti ad offrire un servizio efficiente. Stiamo lavorando sodo quotidianamente per aumentare la percentuale di differenziato, proseguendo la lotta al conferimento errato dell’indifferenziato e all’abbandono dei rifiuti. Da parte dell’Amministrazione c’è il massimo impegno e la volontà di migliorare questo trend e accrescere la percentuale di raccolta, per rendere e conservare la nostra città sempre più pulita e accogliente».

Proprio per andare incontro alle esigenze di residenti e turisti, nelle ultime settimane è stato potenziato il servizio di raccolta, aggiungendo il ritiro pomeridiano, e attivata un’isola ecologica (via Lungomare Caboto 88) per agevolare il conferimento dei rifiuti 7 giorni su 7, fino al prossimo 15 settembre. Inoltre, si ricorda che, per maggiori informazioni in merito alla raccolta dei rifiuti, è disponibile il portale di trasparenza per la gestione dei rifiuti del Comune di Gaeta all’indirizzo www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=D843, e il sito della società Del Prete www.igieneurbana.delpretesrl.it, oltre ai numeri telefonici 0771.470108 e 800.100.346 (numero verde). Un altro strumento per la corretta gestione della raccolta differenziata di cui dispone Gaeta è Junker, il sistema integrato più avanzato oggi disponibile in Europa. Tramite un’app (iPhone e Android) e un portale web, i cittadini potranno avere informazioni geolocalizzate, aggiornate, complete e immediatamente accessibili sulla raccolta differenziata e tutte le iniziative di economia circolare. L’utente potrà disporre, per esempi, dei calendari di esposizione e delle notifiche per ricordare orari e giorni di conferimento, o ancora avere indicazioni sulle modalità di composizione dei materiali, attraverso la scansione di un codice a barre. Un supporto in più per differenziare in maniera semplice, veloce e corretta.