“Primati&Delizie”, a Gaeta la festa dello sport

L’attesa sta per terminare. La XIV edizione di “Primati&Delizie”, la Festa dello Sport a Gaeta” organizzata da Sportgaetano.tv, in collaborazione con il CONI Lazio, è pronta per entrare nel vivo, ricca delle tante novità già annunciate nel corso della conferenza di presentazione.





Sono tredici i riconoscimenti assegnati dopo il lungo e certosino lavoro svolto dal Comitato organizzatore – composto da Maurizio Rata, Simone Vaudo, Giuseppe Rinaldi e dal Delegato allo sport del Comune di Gaeta, Luigi Ridolfi -, in vista della prestigiosa kermesse che si terrà il prossimo 12 settembre, nella nuova location del Summit Hotel.

Destinatari dei premi saranno, come sempre, personaggi di spicco del mondo dello sport regionale e nazionale a 360 gradi, vere eccellenze nei rispettivi ruoli e campi d’azione, alle quali si va ad affiancare anche un “valore aggiunto”.

Ad aprire la manifestazione, sfilando con il tricolore in rappresentanza dell’intero movimento sportivo gaetano, sarà Roberto Di Tucci, portabandiera della serata e della Pgs Don Bosco Gaeta.

Due i premi “Stella Biancorossa”, che andranno a Nando Colaninno, velista dello Yacht Club Gaeta, e Lorenzo Ferro, in forza alla Lucchese Calcio; mentre Nicolò Cannavale, della SSD Formia Atletica, vicecampione europeo Under 18 nel salto triplo, riceverà il premio “Stella nel Golfo”.

Riconoscimento da “Orgoglio Pontino” a Cosimino Di Cecca, tecnico azzurro FIN e Pallanuoto, mentre il “Top Lazio” è stato individuato in Giuliano Giannichedda, Selezionatore Under 18 e 19 della Lega Nazionale Dilettanti di calcio.

Premio “Oltre le barriere” per Paolo Alfredo Manauzzi, nuotatore dell’Hyperion Latina; “Eccellenza Top 2022” è invece Andrea De Marco, attaccante del Tivoli Calcio. Il premio come “Miglior Arbitro 2022” viene assegnato a Livio Marinelli, fischietto di Serie A, Sezione AIA di Tivoli.

I premi alla memoria di Gianni Grasso, autorevole firma del giornalismo sportivo gaetano, e Francesco Anellino, riconosciuto esempio di competenza sportiva e alto profilo umano, sono destinati rispettivamente a Donatella Scarnati, conosciuta e stimatissima giornalista di Rai Sport; e Stefano Turati, estremo difensore del Frosinone Calcio.

A chiudere l’elenco, il riconoscimento “Imprenditore per lo Sport”, per Vincenzo Formisano, Presidente della Banca Popolare del Cassinate, da sempre vicina alle società sportive del territorio; e la novità di questa edizione, il premio “Valore aggiunto 2022”, per meriti sociali e umani, al Professor Alessandro Inserra, Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e Toracica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, e cittadino onorario di Gaeta.

«Dopo mesi di lavoro – ha dichiarato l’editore di Sportgaetano.tv, Antonio Pio Marzullo – siamo in vista del traguardo. Con l’odierna diffusione dei riconoscimenti, tutti sorretti da motivazioni solide e per profili dall’alto valore tecnico e sportivo, ci accingiamo ad entrare nel vivo della Festa dello Sport a Gaeta, “Primati&Delizie”. Siamo pronti e desiderosi di accogliere i nostri ospiti nella nuova location, il Summit Hotel, per realizzare, insieme a tutti loro, la XIV edizione di una manifestazione ideata per celebrare le eccellenze nel Lazio. Con una novità assoluta: per la prima volta è stato infatti attribuito un riconoscimento per meriti non sportivi. In questo modo, “Primati&Delizie” continua ad allinearsi a quella che nella quotidianità è e resta la linea editoriale seguita da Sportgaetano.tv».

Orgoglioso ed emozionato per questa nuova esperienza, Marco Crocco, main sponsor con l’“Appalti&Servizi s.r.l.”: «Da imprenditore gaetano, sono orgoglioso di fungere da punto di riferimento per una manifestazione che, giunta alla XIV edizione, ha saputo qualificarsi nel tempo, divenendo una kermesse di livello regionale con ulteriori margini di crescita».

Protagonista nella conduzione, sarà invece un volto noto dell’evento, Davide Mancini, giornalista sportivo del quotidiano “Il Messaggero”: «Dopo un anno dalla prima volta, avrò il piacere e l’onore di condurre di nuovo “Primati&Delizie”, la rassegna che celebra le eccellenze dello sport locale e nazionale, nell’incantevole e accogliente cornice del Golfo di Gaeta. Un luogo speciale per una serata all’insegna del gusto e della convivialità».