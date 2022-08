Nell’area archeologica di Caposele il concerto da Mozart a Morricone

Un programma ricco di eventi culturali e conviviali, con la direzione artistica di Gianni Donati e che spazieranno dalla musica al teatro, dai suggestivi spettacoli delle fontane danzanti.

Il Med Blue Economy, in programma a Formia dal 27 agosto al 4 settembre si preannuncia davvero come l’evento di fine estate del basso Lazio. Un evento organizzato dal Consorzio Industriale del Lazio e dal Comune di Formia in collaborazione con Regione Lazio, Roma Capitale, C.I.S.E. (Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico), “Informare”, Camera di Commercio Frosinone-Latina, Arsial, XVII Comunità Montana, Parco Regionale dei Monti Aurunci, Ente del Microcredito, Fic Canottaggio, Flag Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane.





Tra gli eventi di spessore, lunedì 29 agosto, alle 21, nell’area archeologica di Caposele, un concerto degli Archi del Conservatorio “San Pietro a Maiella” di Napoli, con l’orchestra diretta dal maestro Proietti e le musiche di Ennio Morricone.

Si chiude, come ogni sera, con lo spettacolo delle fontane danzanti e l’osservazione delle stelle.