Elezioni Politiche del 25 settembre, i candidati in terra pontina

Tra un mese, ovvero domenica 25 settembre saremo tutti chiamati alle urne per eleggere i nostri rappresentanti nei due rami del Parlamento di Camera e Senato.

Si tratta di un’elezione particolare, in quanto per la prima volta in epoca repubblicana le Politiche si tengono nel mese di settembre e soprattutto perché, dopo il Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari, andremo a leggere un numero drasticamente inferiore di nostri rappresentanti nelle aule legislative.





Si vota con una legge elettorale nota con il nome di Rosatellum (da Rosato, il cognome del suo relatore) che, prevede l’elezione del 37% dei parlamentari in collegi uninominali, dove il candidato che prende più voti viene eletto e dove il 61% dei seggi viene assegnato con il sistema proporzionale dove sono presenti collegi uninominali con liste bloccate. Il restante 2% di seggi è destinato agli italiani eletti all’estero.

Per quanto riguarda il territorio pontino questi sono i candidati in campo.

COLLEGI UNINOMINALI

SENATO (Collegio Latina-Frosinone)

Claudio Fazzone (centrodestra)

Sergio Messore (centrosinistra)

Adamo Pantano (terzo polo)

Anna Sacchetti (M5s)

Gina Lollobrigida (Italia Sovrana e Popolare)

Edoardo Castellucci (Pci)

Domenico Carcone (Unione Popolare – De Magistris)

CAMERA (Collegio Latina)

Chiara Colosimo (centrodestra)

Tommaso Malandruccolo (centrosinistra)

Gianluca Bono (M5s)

Tiziano Lauri (terzo polo)

Fabrizio Marchi (Italia Sovrana e Popolare)

Sonia Pecorilli (Pci)

Francesca Malara (Unione Popolare – De Magistris)

CAMERA (Collegio Terracina-Cassino)

Nicola Ottaviani (centrodestra)

Rita Visini (centrosinistra)

Anna Mattiello (M5s)

Elisa Venturo (terzo polo)

Maurizio Recchia (Italia Sovrana e Popolare)

Raffaele Minotauro (Pci

Guglielmo Maddé (Unione Popolare – De Magistris)

COLLEGI PLURINOMINALI

SENATO

Lega

Claudio Durigon

Giulia Buongiorno

Andrea Paganella

Barbara La Rosa

Fratetelli d’Italia

Andrea Augello

Isabella Rauti

Nicola Calandrini

Cinzia Pellegrino

Forza Italia

Silvio Berlusconi

Annamaria Bernini

Maurizio Gasparri

Emauela Mari

Noi Moderati

Marinella Pacifico

Vincenzo Rinaldi

Simona Mastroianni

Massimiliano Fasoli

Partito Democratico

Bruno Astorre

Annamaria Furlan

Filippo Sensi

Silvia Boccini

Alleanza Verdi Sinistra

Gian Piero Marroni

Federica Guglielmi

Salvatore Raoni

Paola Marchetti

Impegno Civico

Cinzia Leone

Pietro Pacitti

Simona Nocerino

Nicola Grimaldi

Movimento Cinque Stelle

Stefano Pautanelli

Adriana Calì

Massimo Erbetti

Marina Di Giacinto

Azione Italia Viva

Annamaria Parente

Filippo Rossi

Ileana Piazzoni

Massimo Ruggieri

Italia Sovrana Popolare

Emanuele Dessì

Giovanna Colone

Efrem Romagnoli

Sonia Muzzi

Partito Comunista

Maurizio Federico

Lucia Addario

Roberto Pallini

Laura Borgarucci

Unione Popolare

Paolo Berdini

Rosa Rinaldi

Antonio De Paoli

Francesca Anna Perri

CAMERA

Lega

Antonio Angelucci

Giovanna Miele

Vincenzo Valletta

Krostalia Rachele Papaevangeliu

Fratetelli d’Italia

Francesco Lollobrigida

Chiara Colosimo

Paolo Pulciani

Maurizia Barboni

Forza Italia

Paolo Barelli

Patrizia Marrocco

Cosmo Mitrano

Moira Rotondo

Noi Moderati

Chiara Fazio

Leopoldo Papetti

Maria Rene Carturan

Giuseppe Di Sangiuliano

Partito Democratico

Matteo Orfini

Stefania Martini

Stefano Vanzini

Valeria Gangemi

Alleanza Verdi Sinistra

Federica Di Sarcina

Francesco Raffa

Sara Cinquegranelli

Sergio Ulgiati

Impegno Civico

Maria Pallini

Stefano Vignaroli

Paola Vitali

Armando Napolitano La Pegna

Movimento Cinque Stelle

Ilaria Fontana

Gianluca Bono

Federica Lauretti

Aniello Prisco

Azione Italia Viva

Valentina Grippo

Mario Raffaeli

Patrizia Viglianti

Andrea Ranalli

Italia Sovrana Popolare

Silvia Stefani

Salvatore Sortino

Giovanna De Domenico

Mario Bovenzi

Partito Comunista

Ugo Moro

Sonia Pecorelli

Tommaso Ducci

Anna Maria Di Santo

Unione Popolare

Romolo Rea

Nevia Borgia

Francesco Leonelli

Sonia Sale