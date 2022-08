Centro Taekwondo Scauri, riprendono i corsi per grandi e piccini

Dopo la pausa estiva, a Minturno riprendono i corsi proposti dal Centro Taekwondo Scauri. Vale a dire una delle principali realtà sportive del Sud pontino, capace negli anni di formare sia tecnicamente che dal punto di vista umano una moltitudine di piccoli atleti che hanno ben figurato nelle più prestigiose competizioni di categoria, non ultime quelle tenutesi nei mesi scorsi nella cornice del Foro Italico di Roma.

I corsi dell’associazione dilettantistica guidata dal maestro Raffaele Marchione si tengono presso la struttura “Wellness in Motion”, al civico 155 di via Appia. L’appuntamento è ogni lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 17 alle 18 per i bambini, dalle 18 alle 19.30 per gli agonisti.





Per eventuali informazioni, è possibile contattare il seguente numero telefonico: 3385609784.