VIDEO – Gli atleti del Centro Taekwondo Scauri in vetrina al Foro Italico

Cinque giorni di taekwondo hanno arricchito di emozioni la città eterna. Dal 3 al 7 giugno, il Foro Italico di Roma ha ospitato tre grandi eventi sportivi targati FITA: il World Taekwondo Grand Prix, che ha visto sfidarsi i migliori atleti del ranking mondiale, seguito dal Torneo Internazionale Kim&Liù e dall’Olympic Dream Cup. E proprio in queste ultime due competizioni sono stati protagonisti anche dei giovanissimi atleti del Sud pontino, provenienti dal Centro TaekWondo Scauri del maestro Raffaele Marchione.

Il torneo Kim&Liù ha visto la partecipazione del piccolo Alessandro Pica, categoria -36 kg Kids, che si è battuto con convinzione pur essendosi dovuto fermare davanti il vincitore della categoria.





Prestigiosi risultati anche nell’Olympic Dream Cup, torneo nazionale a squadre regionali, nel quale hanno partecipato con nomina di titolari di categoria due atleti del Centro TKD Scauri.

Nicola Di Pietro, titolare della categoria -57 kg maschile cadetti A, nonostante un ottimo metodo di combattimento non è riuscito ad arrivare in zona medaglia: si è fermato davanti a un atleta della squadra nazionale, restando in parità fino al secondo round e venendo sconfitto solo al terzo.

Erasmo Patriarca, campione regionale 2021, è invece riuscito a conquistare il terzo posto nella categoria -41 kg maschile cadetti A, già conquistato nei precedenti Campionati Italiani assoluti di Genova.

Erano guidati da alcuni dei tecnici della squadra regionale del Lazio, tra i quali rientra anche uno dei loro maestri, Sara Marchione.

VIDEO – L’incontro di uno dei giovanissimi pontini protagonisti dell’Olympic Dream Cup