Presunta discarica abusiva a Penitro, la Polizia Locale sequestra un terreno

“Gli agenti Maurizio Centola e Claudio Giannetti del Comando di Polizia Locale di Formia coordinato dalla comandante Rosanna Picano, hanno proceduto al sequestro giudiziario preventivo di una presunta discarica abusiva ancora fumante sottostante il terreno in via Fosso Castaldi n.37, in località Penitro.

Il terreno privato, da cui provenivano odori nauseabondi, è stato sottoposto a sequestro in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria.





L’intervento rientra nell’ambito dei servizi di controllo sul territorio finalizzati proprio ad un’azione di repressione dei reati ambientali. Le operazioni di scavo, durate diverse ore, hanno portato alla luce materiali di incerta natura che si presentava molto compatto e in diversi strati.

In alcuni punti dell’area si riconoscevano alcune lamiere di metallo unitamente ad alcuni tubi in plastica e ad alcune latte di alluminio.

Per il Comune di Formia erano presenti l’architetto Giuseppe Caramanica, dirigente del settore Lavori Pubblici e l’istruttore direttivo Pasquale Tedesco dell’Ufficio Ambiente. Alle operazioni hanno partecipato anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte – con un ufficiale del reparto proveniente direttamente da Latina – e i GOS (Gruppo Operativo Speciale Mezzi Movimento Terra) della Colonna Regionale VVFF Lazio di Montelibretti, che hanno operato con un escavatore cingolato.

Lo smassamento del materiale ha consentito di arrivare ad una completa estinzione delle braci provenienti dal sottosuolo del terreno privato. Sono in corso ulteriori indagini”.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Comune di Formia.