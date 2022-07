Associazione Italiana Arbitri, Cozzuto nuovo vicepresidente della sezione di Formia

Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Formia, Vincenzo Marino, ha formato per la stagione sportiva 2022/2023 la squadra di consiglieri che lo aiuteranno nella gestione della sezione. Tra le novità, emerge la nomina a vicepresidente sezionale dell’assistente arbitrale Paolo Cozzuto.

Il presidente Marino si è detto felice di aver nominato come suo braccio destro Cozzuto, che in questi anni si è contraddistinto per un impegno a 360 gradi all’interno dell’associazione. Arbitro dal 2014, è stato presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione dal 2016 a settembre 2021, quando si è dimesso poiché nominato consigliere sezionale dal presidente Marino. Cozzuto nel frattempo ha brillato anche in qualità di assistente arbitrale, arrivando in pochi anni a far parte dell’organico di Serie D.





Nel ricoprire questo delicato ruolo Cozzuto non sarà solo, annunciano dall’Aia, poiché il presidente ha anche riconfermato in qualità di vicepresidente vicario l’osservatore arbitrale Vincenzo Cerrito, che lo aiuterà nella crescita come dirigente e coadiuveranno insieme il lavoro del presidente. Nel commentare queste nomine, Marino ha voluto ringraziare l’ex vicepresidente Amilcare Montano “per il lavoro svolto nella passata stagione e per non aver mai fatto mancare il suo supporto”.

Successivamente alla nomina di Cozzuto e di Cerrito, sono da evidenziare anche le riconferme del segretario Roberto Parasmo e del cassiere Benedetto Casale. Tutte le altre nomine sono consultabili al seguente link: www.aiaformia.it/consiglio-direttivo/