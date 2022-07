Vela cat. laser, un’altra vittoria per gli atleti della Lega Navale di Formia

Sì è conclusa, domenica 24 luglio, l’ultima gara zonale, svolta a Bracciano presso il circolo “Amici Velici Vigna di Valle” e valida per le qualificazioni al Campionato Italiano, che si terrà a Salerno nei primi giorni di settembre.

Due giorni con vento leggero con punte sui 10 nodi, caratterizzati da un’ottima e diffusa performance per i ragazzi del Gruppo Sportivo Vela Lega Navale Italiana Formia.

Negli ilca 6, il veterano Antonio D’Urso sfiora per pochissimi punti la vittoria e conclude 2° overall, dimostrando ancora di poter stare lì avanti e combattere con tenacia, mettendo a segno prove sempre migliori. Mario Trabucco (CNC Caposele), sempre vicinissimo alla testa della flotta, conclude in 5ª posizione overall.

Negli ilca 4, Davide Valerio, passato al laser da novembre 2021, con continua crescita nelle tappe zonali conclude con uno splendido 1º posto overall e 1ºposto Boys U16, finendo per ben due prove primo con notevole distacco. Poco dietro Federico Sparagna che conclude 5° overall. Anche lui molto bene, purtroppo la discontinuità dei risultati non gli regala il podio. Roberta Meschino mette a segno due prove ottime nell’ultimo giorno di regata con un 3º e un 2º, che però non bastano a farle scalare la classifica e conclude in 10ª posizione overall e 2° femminile U16. Niccolò Sparagna, la new entry ILCA, con solo 3 giorni di allenamento in laser, conclude in 20ª posizione, chiudendo buonissime prove.

Queste le parole del tecnico Emanuele Montagna: “Un fine settimana stimolante sul piano strategico e tattico per i ragazzi, felicissimo del ritorno di Antonio a podio e orgoglioso di aver assistito alla prima vittoria in classe Ilca per Davide Valerio, che con dedizione e costanza negli allenamenti da ottobre ha scalato la vetta della classifica. Ottime prove per Roberta che dimostra di poter facilmente stare tra i primissimi, nex step continuità, così come per Federico, che sicuramente può fare meglio di così. Un buonissimo inizio per Niccolò, ora duro allenamento per tutti!”.