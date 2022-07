Gaeta, il Lions Club contro il diabete: lo screening gratuito

Insieme, contro il diabete. Il Lions Club Gaeta organizza uno screening presso il Centro Anziani di via Amalfi, nella giornata di mercoledì 27 luglio, dalle 8:00 alle 11:00, attraverso l’effettuazione di un test gratuito della glicemia.

Il progetto ‘100 Piazze contro il Diabete’, promosso a Gaeta dal Presidente Lions Club, Delio Nardella, dal Responsabile del service, Luca Duratorre, e dai dottori Aldo Minutillo ed Enzo Sinno, è stato lanciato dal governatore del Distretto Lions 108L Lazio-Sardegna Umbria, Fabrizio Sciarretta, e vedrà la presenza del Camper della Salute Lions nei prossimi mesi sull’intero territorio.





“La nostra organizzazione – ha dichiarato il governatore Fabrizio Sciarretta – racchiude una galassia di progetti umanitari, tra i quali la lotta al diabete e alla miopia, muovendosi su di una scala globale e locale, in cui tutti sono animati dal desiderio di restituire alla comunità, a chi è stato meno fortunato, qualcosa di sé. Ognuno può proporre il proprio progetto, c’è posto per tutti e molto da lavorare”.

Oltre a quella di Gaeta, il tour prevede altre tappe a Terracina, Sabaudia e Roma, per spostarsi in Sardegna e Umbria e poi tornare a settembre nelle province di Latina e Frosinone.

“Il progetto ‘100 Piazze contro il diabete’ – commenta il Responsabile del service del Lions Club Gaeta, Luca Duratorre – portato avanti dal nostro governatore, Fabrizio Sciarretta, rappresenta per il Lions Club Gaeta un’ulteriore occasione per stare vicini ai cittadini. Lo abbiamo fatto durante la pandemia, dando supporto a famiglie in difficoltà, lo abbiamo fatto nelle scuole, attraverso video conferenze su nutrizione e pericoli a cui è possibile andare incontro, se si fa di internet un uso inconsapevole, e oggi torniamo finalmente in piazza con gli screening di prevenzione del diabete con lo spirito di sempre: we serve!”.

Presente in 210 Paesi, con un seggio all’ONU e oltre 1.400.000 soci, il Lions Clubs International è la più numerosa associazione di servizio umanitario al mondo. La prevenzione sanitaria, in modo particolare del diabete, è una delle attività di cui si occupa, sia attraverso attività di sensibilizzazione ed informazione, che di screening rivolti a tutta la popolazione.