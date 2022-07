Convocato per giovedì 28 luglio il Consiglio comunale di Formia

Il presidente del Consiglio comunale di Formia, avv. Pasquale Cardillo Cupo, attraverso una nota diffusa dall’ufficio stampa dell’Ente questa mattina comunica quanto segue:

“Visti





il Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.- TUEL;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

il Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari in modalità telematica/videoconferenza da remoto

CONVOCA

il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione in forma mista, per il 28 luglio 2022 alle ore 16:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione in forma mista per il 30 luglio 2022 ore 17:00 presso la Sede del Palazzo Comunale “Sala Ribaud” con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione Verbali sedute precedenti; Comunicazioni del Sindaco; Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale; Regolamento per la disciplina della sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età superiore a due anni- n. 05/2022; Disciplina di contrasto agli incendi e sviluppo sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali del proprio territorio montano – linee di indirizzo; Contributo a favore degli enti religiosi di cui alla LR. N. 27 del 09.03.1990 – accantonamenti annualità 2021 – determinazioni; Presa d’atto del Decreto del Presidente della Repubblica del 03.2022 con cui è stato respinto il ricorso straordinario con istanza di sospensiva n. 1635 del 23.04.2019, per l’annullamento del provvedimento n. 71 del 04.05.2013 -Acquisizione al patrimonio comunale; Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1 lettera a) del Lgs. n. 267/2000 per sentenza emessa dal Giudice di Pace di Gaeta n. 248/2022 – M.A. c/Comune di Formia; Riconoscimento debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex lege 689/1981- 06/2022; Spese legali derivanti da liti varie – riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000; Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1, Lettera A) del D.Lgs. n. 267/2000 per spese di precetto e interessi sul D.I. n. 181/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Cassino in favore della Banca Sistema Spa: Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.lgs. 267/2000. Variazione di bilancio 2022-2024 di assestamento di cui all’art. 175, comma 8, del D.lgs. 267/2000. Asilo Nido Comunale: Approvazione Nuovo Regolamento–, Interrogazione presentata dal Consigliere Francesco Di Nitto avente ad oggetto “Gestione del contratto con la K City aggiudicataria del servizio di sosta e parcheggio a pagamento su aree comunali” Mozione presentata dalla Consigliera Comunale Paola Villa avente ad oggetto “Servizio idrico integrato”.

I documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno saranno trasmessi ai Consiglieri Comunali ai rispettivi indirizzi pec istituzionali almeno 48 ore prima dell’adunanza nonché consultabili, nei termini di Regolamento, presso la Segreteria Comunale durante le ore d’ufficio.

La partecipazione al pubblico è consentita nei limiti massimi di n. 140 persone (ivi compresi i Consiglieri Comunali), distribuite secondo l’ordine di arrivo nella Sala Consiliare “Ribaud”, dove sarà possibile seguire la seduta in presenza.

La pubblicità del Consiglio Comunale sarà comunque garantita con la diretta streaming sui canali telematici istituzionali del Comune”.