Covid, ancora 1200 casi e c’è un altro decesso

Il covid in provincia di Latina sembra rimanere stabile nel numero giornaliero di nuovi contagi: oggi sono stati segnalati 1206 nuovi casi e purtroppo un nuovo decesso. Si tratta di un paziente di Latina.

Per quanto riguarda i territori maggiormente colpiti dall’ondata: 303 i nuovi positivi nel capoluogo di Latina, 148 ad Aprilia, 120 a Terracina, 73 a Cisterna di Latina, 68 a Formia, 67 a Fondi, 45 a Pontinia, 43 a Sabaudia e 41 a Minturno. Poi via via, tutti gli altri centri





Registrati 174 guarigioni, 3 ricoveri ospedalieri e 317 vaccinazioni.

BOLLETTINO ASL