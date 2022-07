Ricambio generazionale in azienda: come gestirlo e sfruttare tutti i vantaggi

Il ricambio generazionale è un passaggio inevitabile che tutte le aziende devono affrontare nel corso della storia. Assumendo giovani talenti formati in nuove competenze (ad esempio nel campo delle tecnologie digitali e informatiche), le aziende sono in grado di adattarsi ai tempi attuali, assicurando così il loro continuo successo sul mercato e impedendo ai concorrenti di superarle.

Affrontare il ricambio generazionale aziendale





I vantaggi del ricambio generazionale in azienda sono davvero notevoli. In primo luogo, consente di aggiornare la struttura organizzativa, con conseguente aumento del potenziale in termini di mercato e di fatturato. Inoltre, consente l’introduzione di nuove idee e la formazione di manager più preparati ad affrontare le sfide imposte da un ambiente molto diverso da quello di qualche anno fa.

Quando si gestisce il ricambio generazionale in azienda, è importante avere una strategia precisa. Il primo passo è trovare le persone che soddisfano le esigenze dell’azienda, il che può essere ottenuto attraverso una combinazione di sforzi di reclutamento e programmi di formazione per la gestione dei talenti.

La formazione dei nuovi eredi di un’azienda è un passo di notevole importanza. In seguito, ciò che un’azienda deve saper fare è sicuramente mantenere una mentalità aperta al cambiamento: chi non sa adattarsi si troverà presto fuori posto, e dovrà lasciare il posto a chi è più preparato.

Requisiti richiesti ai giovani nel contesto lavorativo odierno

I giovani di oggi devono avere forti competenze digitali. Devono essere in grado di utilizzare le nuove tecnologie, mettendo a frutto un background ricco di competenze che fino a poco tempo fa erano considerate secondarie. Devono essere in grado di lavorare in team e avere una forte capacità di problem solving.

Naturalmente, se vogliono farsi notare dalle aziende più importanti, è di fondamentale importanza iniziare con una buona candidatura. È quindi necessario conoscere le giuste tecniche ed informarsi su come si crea un curriculum vitae competitivo e completo, realizzabile anche gratuitamente online. Lo scopo in questo caso è riuscire ad attirare l’attenzione degli HR e distinguersi dagli altri candidati.

Infine, per chi si forma oggi è fondamentale avere una lingua straniera, competenze psicologiche per sopportare stress e tensioni e saper curare la propria immagine online sotto forma di marchio personale attraverso i social media.