Fondi, lavori sulla rete idrica: interruzione nella mattinata di giovedì 14 luglio

Il servizio informativo del gestore idrico Acqualatina S.p.A. ha reso noto che “al fine di permettere lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Via Diversivo Acquachiara, nel comune di Fondi si effettuerà una interruzione del flusso idrica, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, di giovedì 14 luglio p.v.

Le zone interessate sono:

Via Madonna delle Grazie e traverse

Via Salandra e traverse

Via delle Fornaci e traverse

Via Filzi e traverse

Via Chiesa e traverse

Via Roma e traverse

Via Diversivo Acquachiara

Via Moro e traverse

Via Occorsio e traverse

Zona Spinete

Zona Fosselle

Via San Magno e traverse

Via della Torre e traverse

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.