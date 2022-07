Lavori di riparazione, Sabaudia e San Felice Circeo senz’acqua: i dettagli

Acqualatina informa l’utenza che, “a causa dei lavori urgenti per la riparazione della condotta adduttrice in via Rio Martino”, lunedì 11 luglio si avrà una interruzione idrica che interesserà l’intero Comune di Sabaudia e quello di San Felice Circeo-

I rubinetti resteranno chiusi dalle 8, con ripristino progressivo del flusso a partire dalle ore 16 e una normalizzazione prevista nella serata.





Contestualmente, il gestore del servizio idrico provinciale informa che, saranno disponibili le seguenti autobotti: a Sabaudia in piazza del Comune, a San Felice Circeo i piazzale San Francesco.

“Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti”, assicura il gigante dell’acqua.