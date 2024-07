“Donne al rogo”, a Sabaudia la mise en espace aspettando il tramonto

“Donne al rogo”, la mise en espace domenica 28 luglio a Sabaudia. L’appuntamento è a partire dalle 19 presso la splendida location del Circolo The Core in via Emanuela Loi. Lo spettacolo è liberamente ispirato all’antologia di racconti “Il Cammino delle Streghe”, un progetto del Collettivo Creativo Latina pubblicato dalla casa editrice All Around. Attraverso la mise en espace, attrici professioniste e appassionate di teatro racconteranno la figura della strega nei secoli. Un concetto molto ampio segnato da luogo comune e pregiudizio che purtroppo, per troppo tempo hanno vinto. Dalla donna senza un occhio perché ferita a Gaza considerata una strega dai bambini, a figure che nascono nelle regioni d’Italia la mise en espace, della durata di 45 minuti, sarà un’occasione per raccontare quante volte carismatiche figure femminili siano state associate a concetti distorti come la paura.

La regia dello spettacolo è di Rossana Carturan, all’aiuto regia c’è invece Monica Felici. In scena: Monica Felici, Elena Santoro, Sara Taffoni e Simonetta Zago. L’ingresso è gratuito, si consiglia di portare un telo da mare o un cuscino per assistere alla performance. L’organizzazione è curata dal Collettivo Creativo Latina e dal blog Diari di Palude.





“Un ringraziamento – evidenziano gli organizzatori – va al Circolo The Core, al direttivo, ai soci e in modo particolare a Francesca Zito presidente del Circolo, per l’ospitalità e la sensibilità dimostrata aprendo le porte a un evento culturale in un luogo così importante per la città che ospita da anni campioni degli sport remieri nonché iniziative di rilevanza sociale”.