Fondi, il consigliere Ciccone vuole dedicare una strada ad Antonio Orticelli

Con l’occasione del 3 luglio, in cui si è celebrato l’anniversario della morte di Antonio Orticelli, ex calciatore e allenatore del Fondi Calcio venuto a mancare improvvisamente nel 2009, il consigliere comunale di minoranza Francesco Ciccone lancia la proposta di intitolargli una strada o una piazza.

“È stato uno degli sportivi più importanti della nostra Città” ha commentato sui social Ciccone lanciando la proposta già inoltrata agli uffici comunali e spiegando “credo gli sia dovuto”.





L’esponente di Fondi Vera, ha commentato come molto probabilmente si potrebbe arrivare alla revisione dell’attuale toponomastica. E su quest’ipotesi Ciccone ha le idee chiare. Da ex esponente del tifo organizzato rossoblù, il consigliere di minoranza spiega come una bella ipotesi sarebbe dedicargli il tratto di strada oggi conosciuto come via Salerno, che conoscono molto bene gli addetti ai lavori del calcio locale, in quanto rappresenta il breve collegamento tra il piazzale antistante lo stadio Domenico Purificato e l’accesso agli spogliatoi del campo da calcio.