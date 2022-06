Da domani a Formia torna ‘Il cancello delle favole’, festival di teatro per ragazzi

Dal 30 giugno al 3 luglio a Formia torna “Il Cancello delle favole”, il festival di teatro per ragazzi promosso dal Teatro Bertolt Brecht all’interno del progetto “Officine culturali” della Regione Lazio e del FUS del Mibact. L’appuntamento è una delle tappe del Festival Internazionale “Marameo” che quest’anno coinvolge, oltre Formia, anche l’Abruzzo, la Puglia, la Calabria e le Marche per poi partire alla volta del Kenya.

Per quattro giorni la pinetina di Vindicio e l’arena Caposele si coloreranno dei giochi, delle voci e dell’entusiasmo dei bambini. Bottiglie di plastica diventeranno giraffe, una pineta un vero bosco incantato, un’arena un palcoscenico a cielo aperto. Quattro giorni per dare sfogo alle storie di draghi, cavalieri, gatti, personaggi strambi ed immaginari appartenenti a quel mondo del virtuale, non reale, prima che arrivassero i video game e il 3d.





Novità di questa edizione “Le favole in barca”, la lettura delle fiabe del mare di Calvino in mezzo al mare ogni mattina alle ore 09:30.

Ogni pomeriggio nella pineta di Vindicio laboratori e letture per tutti i gusti e ogni sera alle ore 21:00 all’Arena Caposele uno spettacolo di teatro per ragazzi con compagnie provenienti da tutta Italia: il 30 giugno “Marcovaldo”, l’adattamento del classico di Italo Calvino a cura di Arterie Teatro di Molfetta, l’1 luglio “Efesto” della compagnia Divisoperzero, vincitore del Premio Paola Scialis 2021, il 2 luglio “L’Opera buffa” del Teatro Verde di Roma e il 3 luglio “La cerva fatata” del Teatro dei colori di Avezzano.

Prenotazioni e prevendita presso Fuori Quadro in Via Vitruvio 344 a Formia.

Info: 3273587181

IL PROGRAMMA COMPLETO

30 giugno

Ore 09:30

FAVOLE IN MEZZO AL MARE

lettura delle favole in barca

a cura del Teatro Bertolt Brecht partenza dal porticciolo Caposele costo a partecipante 10€ (biglietti solo in prevendita)

Ore 18:30 Pineta di Vindicio

IL CIRCO DELLE FAVOLE

Letture animate e laboratorio

a cura del Teatro Bertolt Brecht

Ore 21:00

Area archeologica Arena Caposele SPETTACOLO TEATRALE

Compagnia Arterie Teatro / Molfetta CIRCUS PINOCCHIO

Ingresso 6€

1 luglio

Ore 9.30

FAVOLE IN MEZZO AL MARE

lettura delle favole in barca

a cura del Teatro Bertolt Brecht partenza dal porticciolo Caposele costo a partecipante 10€ (biglietti solo in prevendita)

Ore 18:30 Pineta di Vindicio

MALDANNO, LE STORIE CHE CURANO

spettacolo a cura di Florian Teatro

Ore 21:00 Area archeologica Caposele EFESTO

Compagnia Divisoperzero Ingresso 6 euro

2 luglio

Ore 09:30

FAVOLE IN MEZZO AL MARE

lettura delle favole in barca

a cura del Teatro Bertolt Brecht partenza dal porticciolo Caposele costo a partecipante 10€ (biglietti solo in prevendita)

Ore 18:30 Pineta di Vindicio

COME CREARE UN KAMISHIBAI

Laboratorio a cura di Cecilia Di Macco (dai 5 anni)

ore 21:00 Area archeologica Caposele Teatro Verde Roma

OPERA BUFFA

Ingresso 6 euro

3 luglio

Ore 09:30

FAVOLE IN MEZZO AL MARE

lettura delle favole in barca

a cura del Teatro Bertolt Brecht partenza dal porticciolo Caposele costo a partecipante 10€ (biglietti solo in prevendita)

Ore 18:30 Pineta di Vindicio

FUORI GIOCO – L’APE LIBRERIA

Letture animate con apecar a cura dell’associazione Fuori Quadro

Ore 21:00 Area Archeologica Caposele

LA CERVA FATATA

Teatro dei Colori, Avezzano

Ingresso 6 euro-