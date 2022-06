Tragica vacanza in Salento: turista di Latina muore in spiaggia

Era in vacanza in Salento con la famiglia, quando è stato colto da un malore che l’ha stroncato in spiaggia. A perdere la vita un turista di Latina di 71 anni, Giorgio Fiocco.

Si trovava in provincia di Lecce, su un tratto di arenile libero lungo la marina di Melendugno. Un dramma avvenuto nella mattinata di lunedì, e che sarebbe attribuibile al caldo.





A quell’ora, intorno alle 11.30, come riportato da La Repubblica erano stati superati abbondantemente i 35 gradi. Fiocco è stato raggiunto da altri bagnanti, poi sono stati allertati i sanitari del 118. Nulla da fare, purtroppo.