JazzFlirt, al via la 18esima edizione della rassegna musicale

Raggiunta la maggiore età e preceduto da una ricca anteprima primaverile, la sempre più coriacea associazione Jazzflirt-Musica & altri Amori presenta la diciottesima edizione del Jazzflirt festival, caratterizzata da proposte interessanti e inedite.

A cominciare dallo straordinario appuntamento del 4 luglio con il primo tour europeo di una leggenda del jazz, il contrabbassista William Parker, che dopo una lunga e forzata pausa ritorna, assieme a due musicisti d’eccezione, Pasquale Mirra al vibrafono e Hamid Drake alla batteria, con un progetto eclettico e innovativo. Formia è una delle due tappe del tour in Italia. Il progetto è non solo un esempio assoluto di virtuosismo, visto l’innegabile talento dei tre musicisti, ma è anche connotato dalla versatilità e dall’ecletticità di questi straordinari artisti che riescono a passare dal funk al soul, con richiami al jazz classico e alla world music, fondendo diversi generi e stili armonicamente.





Il concerto sarà preceduto da un breve open act del TETRAD 4et (Gianluca Manfredonia, vibrafono – Armando Iacovella, chitarra – Alessandro Del Signore, contrabbasso – Alessandro Forte, batteria) giovane formazione locale riunita in un progetto caratterizzato da composizioni originali in cui scrittura e improvvisazione si avvicendano naturalmente.

Martedi 5 luglio sarà la volta di un altro interessante progetto, quello del sassofonista romano Simone Alessandrini, che con il suo Storytellers (Simone Alessandrini, alto sax, – Antonello Sorrentino, trumpet – Federico Pascucci, tenor sax, Riccardo Gola, contrabbasso – Riccardo Gambatesa, batteria), presenterà il nuovo album Mania Hotel. Un concept album interamente dedicato al tema della follia in cui Simone Alessandrini ha raccolto 5 storie realmente accadute, alcune già note e altre che ha vissuto personalmente. “Mania Hotel” è un contenitore sonoro, il cui sound dinamico riesce ad oscillare tra il mondo acustico e quello elettrico, dove i tre fiati in prima linea portano New Orleans in Europa, alternando momenti acidi a un sound melanconico ed evocativo.

Serata conclusiva Mercoledì 6 luglio con il gradito ritorno dell’ORCHESTRA GIOVANILE DI JAZZ DI ROMA della Scuola Popolare di Musica del Testaccio che sotto la direzione del M° Mario Raja si cimenterà con proprie composizioni originali, dopo aver affrontato la musica di tre giganti del jazz (Ellington, Mingus e Monk). Il progetto, esponenzialmente cresciuto, oggi rivendica la propria centralità, come punto di riferimento anche professionale dei giovani musicisti romani, e come punto di orgoglio della regione e della capitale. INIZIATIVA FINANZIATA CON FONDI DELLA REGIONE LAZIO.

Il programma:

Lunedì 4 luglio – ore 21.15

FORMIA “AREA ARCHEOLOGICA CAPOSELE” – Via Porticciolo Caposele

WILLIAM PARKER (contrabbasso) – HAMID DRAKE (batteria) – PASQUALE MIRRA (vibrafono).

Open act: ‘TETRAD 4 et’ (Gianluca Manfredonia – vibrafono; Armando Iacovella – chitarra; Alessandro Del Signore – contrabbasso; Alessandro Forte – batteria).

Martedì 5 luglio – ore 21.15

FORMIA “AREA ARCHEOLOGICA CAPOSELE” – Via Porticciolo Caposele

Simone Alessandrini Storytellers Mania Hotel (Simone Alessandrini – alto sax, karaoke toy, chitarra; Antonello Sorrentino – trumpet; Federico Pascucci – tenor sax, turkish clarinet; Riccardo Gola – double bass, synth bass; Riccardo Gambatesa – drums, percussion).

Mercoledì 6 luglio – ore 21.15

FORMIA “AREA ARCHEOLOGICA CAPOSELE” – Via Porticciolo Caposele

ORCHESTRA GIOVANILE DI JAZZ DI ROMA DELLA SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DEL TESTACCIO ‘Our Songs 2′. Direttore ed arrangiatore: Mario Raja

Biglietti:

Abbonamento alle serate del 4 e 5 luglio: € 20,00

Serata del 4 luglio: € 15,00

Serata del 5 luglio: € 8,00

Fuori abbonamento:

Concerto del 6 luglio: ingresso a libera contribuzione

Info e contatti: 3357049918 – 3386924358 – 3245451814

Facebook

sito web

email