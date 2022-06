Incidente mortale sull’Appia, fissato il funerale di Giuseppe Fusco

Prontamente restituita la salma alla famiglia, con la Procura di Latina che non ha ritenuto necessario procedere ad accertamenti medico-legali, a Fondi sono state fissate le esequie di Giuseppe Fusco: l’addio al 37enne centauro, morto domenica pomeriggio in un incidente su via Appia lato Itri, avrà luogo nella chiesa di Santa Maria in Piazza. Vale a dire nel centro storico della città della Piana, dove Fusco ha abitato per anni a due passi dall’ex sinagoga. Il rito funebre sarà celebrato martedì 28 giugno, a partire dalle 16.30.

Intanto la compagna di Fusco, anche lei in sella alla Yamaha R9 scontratasi con una Peugeot 207 all’altezza del canale Pedemontano, si trova ancora ricoverata presso il Santa Maria Goretti di Latina. Nel sinistro la 42enne Laura D. ha riportato fratture multiple, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Per quanto riguarda il 35enne alla guida dell’utilitaria, pure lui del posto, è stato dimesso dall’ospedale San Giovanni di Dio con una prognosi di quattro giorni.