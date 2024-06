Drammatico incidente stradale a Fondi: muore un 48enne, il figlio ricoverato a Roma

Un incidente stradale con esiti mortali in pieno centro urbano. Si è verificato nella notte a cavallo tra venerdì e sabato a Fondi, lungo via Arnale Rosso, nei pressi dello stadio. La città piange Salvatore Pannozzo, 48 anni, che viaggiava insieme al figlio 17enne, Gabriele, poi ricoverato a Roma.

Si trovavano su un maxi-scooter Yamaha T-Max 500, finito fuori controllo intorno all’una all’altezza del ponticello in direzione della frazione Querce, secondo le ricostruzioni nel tentativo di evitare una Fiat Panda Van dell’Italgas, che proprio in quei momenti si apprestava a uscire da una traversa.





Per il 48enne non c’è stato nulla da fare, sarebbe deceduto sul colpo nonostante indossasse regolarmente il casco, mentre il figlio è stato soccorso dai sanitari del 118 e successivamente trasportato presso l’elisuperficie sul campo sportivo in località Madonna degli angeli, attivata dalla Croce rossa italiana. A seguire, il minorenne è stato trasferito in eliambulanza al policlinico Gemelli, dove sono state riscontrate lesioni che per fortuna non destano particolari preoccupazioni.

Le indagini per ricostruire la dinamica del dramma sono affidate agli agenti del Commissariato cittadino, supportati dalla polstrada del distaccamento di Aprilia.