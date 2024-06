Incidente contro un’auto, muore un centauro: la vittima è un 53enne di Eboli

Uno schianto frontale tra auto e motocicletta che non ha lasciato scampo al centauro. Si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì alla periferia di Cisterna di Latina, costando la vita a un 53enne originario di Eboli, Simone Di Lorenzo.

L’uomo, residente a Borgo Sabotino, viaggiava in sella a una moto 1200 acquistata lo scorso aprile. Percorreva via del Valloncello, nella frazione di Sant’Ilario, quando per cause in corso di accertamento da parte delle autorità ha impattato con una Kia che procedeva nella direzione opposta, un’utilitaria guidata da una donna del posto ed intenta a svoltare in via San Marco.





La conducente è rimasta ferita e trasportata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, anche se le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni, mentre per il 53enne non c’è stato nulla da fare. Secondo le ricostruzioni è morto sul colpo, dopo essere stato sbalzato per diversi metri, finendo nel fossato che costeggia la strada.

Oltre ai soccorritori del 118, sul luogo della tragedia hanno operato gli agenti della polizia locale, impegnati sia nel servizio di viabilità che nei rilievi per l’esatta ricostruzione della dinamica.