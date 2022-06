Dopo i due anni di stop forzato dovuto alla pandemia da covid-19, questa mattina la statua di San Giovanni è stata, come da tradizione, portata in processione per le strade di Formia.

Un ritorno che ha richiamato migliaia di persone, accorse per onorare il Patrono della città, San Giovanni Battista.





Le foto del rientro della statua all’interno della chiesa dei santi Lorenzo e Giovanni Battista, in esclusiva per h24notizie.com, sono a cura di Renato Olimpio.