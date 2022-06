Assicurazione auto: prezzi in calo a Latina

Gli ultimi dati pubblicati dall’Osservatorio Assicurazioni Auto di CercAssicurazioni.it ed aggiornati a maggio 2022 mettono in luce una situazione sostanzialmente positiva per gli automobilisti di Latina. Sebbene questa rimanga la provincia del Lazio in cui si spende di più per la RCA, infatti, anche qui i prezzi sono in calo, con un premio medio che è sceso del 6,8% rispetto al 2021. Possiamo dunque affermare che quello attuale si prospetta come un ottimo periodo per coloro che devono rinnovare la polizza auto, dato che si possono risparmiare quasi 30 euro.

Dai dati dell’Osservatorio emerge anche chiaramente quanto stiano diventando ormai fondamentali i canali virtuali, che rispetto a quelli tradizionali stanno guadagnando sempre più terreno. Gli automobilisti che riescono ad ottenere il maggior risparmio sono infatti quelli che confrontano le assicurazioni auto online utilizzando un comparatore, in modo da trovare in breve tempo le offerte più interessanti del momento. Non solo: le stesse compagnie online propongono prezzi più vantaggiosi rispetto a quelle fisiche, che devono fare fronte a spese di gestione superiori.





Assicurazione auto: l’andamento dei prezzi a Latina

Come abbiamo accennato, ad oggi Latina continua ad essere la provincia più cara del Lazio per quanto riguarda il mercato delle assicurazioni auto. Negli ultimi anni, tuttavia, si è assistito ad un progressivo calo dei prezzi, che si è tradotto in un risparmio non indifferente per gli automobilisti. Se infatti nel 2017 in provincia di Latina si spendevano circa 524 euro per la RCA, nel 2021 il premio medio si è assestato a circa 408 euro, mentre a maggio 2022 è arrivato a scendere ulteriormente raggiungendo i 380,3 euro.

Possiamo dunque dire che ad oggi gli automobilisti di Latina possono risparmiare circa 144 euro rispetto al 2017 e circa 28 euro rispetto al 2020. Cifre non indifferenti, soprattutto se consideriamo l’attuale periodo storico, non proprio semplice dal punto di vista prettamente economico per molte famiglie italiane, e con rincari non indifferenti sugli altri costi per l’automobile, come la benzina.

Assicurazione auto: il boom dei canali online

Dai dati raccolti in questi ultimi anni emerge chiaramente quanto i canali online si stiano a poco a poco imponendo anche nel mercato assicurativo. Sono infatti sempre di più gli italiani che scelgono di confrontare le offerte utilizzando un comparatore online, ma anche coloro che decidono di stipulare una polizza direttamente via web, perché più conveniente.

Le compagnie di assicurazione auto online d’altronde sono aumentate in questi ultimi anni: ne sono nate di nuove, mentre quelle già esistenti hanno consolidato la loro presenza, proponendo servizi sempre più interessanti dal punto di vista qualitativo. Quel che è certo è che stipulare l’assicurazione online è senz’altro vantaggioso e consente di ottenere un risparmio non indifferente, a parità di servizi ma anche di massimali e franchigie.

Il ruolo dei broker e degli agenti assicurativi, dunque, si sta progressivamente trasformando: queste figure stanno perdendo importanza, in favore di portali web che al contrario stanno diventando un vero e proprio punto di riferimento per i consumatori. Dopotutto, la digitalizzazione ha ormai investito anche il mondo assicurativo e stanno emergendo in modo sempre più netto i vantaggi delle soluzioni virtuali.