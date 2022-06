Novità dal profumo estivo a Lenola, in questo caso legate alla viabilità.

Da domani, come rende noto l’Amministrazione Comunale, “verrà ampliata l’Isola Pedonale in Località Colle, come di consueto nella stagione estiva, con contestuale estensione del Senso Unico di Via Impero Romano anche a Largo Caduti Civili di Guerra fino all’ingresso del Parcheggio/Piazzale Monsignor Francesco Dottor Musella”.





Per tale motivo viene raccomandata la massima prudenza.