A Gaeta si discute di Sanità, la Mitrano ospita l’assessore D’Amato

Martedì 17 maggio l’Assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ha avuto un incontro con la candidata sindaca Sabina Mitrano e le liste della sua coalizione presso la sua sede elettorale, per discutere i punti programmatici in tema di sanità.

L’importante incontro avviene in un momento cruciale per la Regione Lazio, con il completamento della pianificazione dei fondi del PNRR che porteranno al rafforzamento della rete sanitaria, investendo in particolare sull’aggiornamento tecnologico e l’ammodernamento degli ospedali.





Partendo da questi presupposti la coalizione per Sabina Mitrano ha espresso la ferma volontà di lavorare in sinergia con gli organi regionali per il rafforzamento della sanità di prossimità e dell’utilizzo ottimale delle tecnologie di telemedicina, al fine di migliorare diagnosi e cure di tutti i cittadini pazienti, favorendo così l’inclusione sociale e l’abbattimento di costi della Sanità.

Il Partito Democratico, Gaeta Comunità di Valore ed Europa Verde si pongono l’obiettivo di potenziare – anche grazie al monitoraggio di investimenti sulla medicina di prossimità con le risorse del PNRR – la disponibilità sul territorio di cure sempre accessibili e professionalità a supporto delle esigenze medico-socio-assistenziali dei cittadini, specie dei non autosufficienti, dei giovani e della donna nel delicato periodo post parto.

Si lavorerà non per alimentare la competizione tra le diverse strutture del distretto socio-sanitario, ma per garantire le migliori prestazioni in termini di equità di accesso e livelli di servizio.

Non dimenticando l’essenziale garanzia di presenza fisica nell’ambito della prima emergenza, si vuole preservare nell’immediato i Punti di primo intervento , funzionanti ad oggi solo fino alle 20.00 e non h24 così come invece previsto dalla legge.

Tutti questi punti sono stati ampiamente discussi con l’assessore alla sanità, che insieme alla Giunta Zingaretti è riuscito a far diventare il Lazio uno degli esempi più virtuosi nella gestione della pandemia, seguendo un modello di serietà e rigore che ha portato ottimi risultati, anche nell’esecuzione del piano vaccinale e a far uscire la sanità regionale dal commissariamento ereditato dalle gestioni precedenti.

Per attuare il programma proposto in termini di sanità è necessaria un’amministrazione capace di programmare e soprattutto attenta ai veri bisogni di tutti i cittadini, che sappia anche raccordarsi con i livelli superiori di governo , sviluppando una filiera virtuosa di amministrazione sanitaria : anche dal punto di vista sanitario la coalizione a sostegno di Sabina Mitrano si impegna a costruire la Gaeta del futuro.