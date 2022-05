Elezioni a Gaeta: in 5 in corsa per diventare sindaco

5 candidati a sindaco, 14 liste in campo, 220 aspiranti consiglieri comunali. È questo il parterre della competizione elettorale di Gaeta che ha di fatto iniziato da qualche ora la campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo 12 giugno.

A confrontarsi per ottenere la fascia tricolore Cristian Leccese, Sabina Mitrano, Silvio D’Amante, Antonio Salone e Benedetto Crocco. Tutti vogliono il posto che negli ultimi dieci anni è stato ricoperto dal sindaco uscente Cosmo Mitrano che non può ricandidarsi proprio per via dei due mandati consecutivi.





Per tale motivo, in molti pensano che proprio Leccese, che si presenta in conseguenzialità con l’Amministrazione uscente, sia l’uomo da battere. Al suo fianco a la bellezza di sette liste. Gaeta Democratica, Azzurri per crescere ancora, Mitrano nel cuore, Lab 32, Gaeta Tricolore, Le ali per Gaeta e Gaeta Popolare. La coalizione di Leccese oltre ad essere la più numerosa è anche la più trasversale, come lo è stata soprattutto l’ultima esperienza amministrativa di Mitrano. Niente simboli di partiti, ma solo richiami alla tradizione politicha di alcuni rappresentanti. Dopo tutto si parla di “azzurri” e “tricolori”, oltre che di civici e di “democratici”.

Ma rispetto al passato poche interpretazioni sul da che parte stanno i Dem. Sabina Mitrano, infatti, guida la coalizione progressista al cui interno troviamo proprio il Partito Democratico, il simbolo di Europa Verde e la civica Comunità di Valore.

Sempre a scendere, per numerosità di liste che compongono le coalizioni, troviamo Silvio D’Amante. La sua coalizione è formata da due liste: Insieme con Silvio D’Amante e Movimento 2050 (quest’ultima l’unica tra tutte quelle in corsa che non è “completa” nel massimo dei 12 nominativi presentabili).

A seguire i due candidati sindaco con solo una lista in loro supporto: parliamo di Antonio Salone, il primo a lanciare la propria competizione elettorale che vede al suo fianco la civica Alternativa e Benedetto Crocco con Difendi Gaeta.

TUTTE LE LISTE

CRISTIAN LECCESE – candidato sindaco

Lista “Azzurri per crescere ancora”

Coscione Luigi

Ciano Giuseppe

Antetomaso Gaetano

Argiolas Eolo

Battaglia Francesca

Buttaro Simona

Capomaccio Maria Cristina

Carlucci Giacomo

Coscione Assuntina detta Assunta

Della Valle Michele

Di Giuseppe Maria Luigia

Ionta Loredana

Macone Valentina

Pampaloni Giovanbattista detto Gianni

Pasciuto Giuliana

Russo Giovanni

Lista “Gaeta democratica”

Rosato Giuseppina detta Pina

Alberti Adriano

Buttaro Tommaso

Catanzano Eliano

D’Arienzo Daniele

Iacobelli Clementina

Leccese Annalaura

Macone Gianluca

Marino Rosaria

Meschino Giovanni

Flavio Pensiero Roberto detto Roby

Ramaglia Giuseppina detta Pina Tribuzio

Salipante Pietro

Santoro Diego

Silva Carmela

Sonderegger Massimiliano detto Dott. Massimo

Lista “Le ali per Gaeta”

Fortunato Mauro Antetomaso Rosa Campailla Daniele Ciaramaglia Vittorio Colantuono Elisa Delle Curti Rosa Di Nitto Tommaso detto Tommasino Esposito Federica Grasso Francesco Iannotta Michele Indolfi Gabriella Mazza Maria detta Alessandra Marzullo Luigi Pecora Paolo Spinosa Paola Tomao Alessia Lista “Azione Popolare” Eleuterio Cassaro Antonio Cece Francesco Cuomo Tommaso D’Onorio De Meo Maria Raffaella Dell’Anno Lorenzo Di Mambro Mirella Gaetani Luigi detto Gino Galiano Rocco Giordano Maria Antonietta Magliozzi Massimo Martinelli Veronica Naddeo Alessandro Pasare Stella Maria Claudia Treglia Giuseppe Tucciello Alessandro Paolo Vetrano Emidio

Lista “Mitrano nel cuore”

Dies Gennaro (detto Diaz)

Pellegrino Katia

Borrelli Clemente

Cienzo Rosario

Cimmino Maria

Conte Gianna

Di Ciaccio Michela

Di Tucci Giovanni

Fustolo Damiano

Gallinaro Luca Salvatore detto Luca

Magliozzi Angelo

Maltempo Lucia

Morini Teodolinda detta Linda

Petruccelli Simone

Ridolfi Luigi

Romanelli Gennaro

Lista “Avanti tutta”

Bergamini Sara

Castini Roberta

Del Nole Luciano

Di Siena Gaetano

Giordano Giuseppe

Guglietta Paolo

Inzitari Alberto detto Caso

Martino Paolo

Matarazzo Raffaele

Nori Sabrina

Percuoco Giancarlo

Scuccimarra Sara

Speringo Davide

Stenta Angelo

Tipaldi Raimondo

Meschino Concetta

Lista “LAB 32”

Martone Stefano

Bello Antonella

Scalesse Gianluigi

Schirru Rosa detta Rossella

Minutillo Aldo

Viola Arianna

Mottola Ferdinando detto Nicola

Pecchia Mauro

Di Maggio Gianni

Costabile Pompeo

Verrecchia Libero

Macone Daniela

Giusto Lucia

Saltalamacchia Ciaramaglia Nicola

Talma Valente Annunziata

Gardini Cora

Lista “Gaeta Tricolore”

Di Vasta Marco

Paone Mario

Aprile Valeria

Mercuri Elena

Raimondi Marco

Valente Valentina

Tomei Davide

Covi Antonio

Mariniello Mario

Lodato Maurizio

Iannotta Carmina detta Carmen

Di Cuffa Laura

Vitale Biagio

Schiavone Erika

D’Ovidio Mauro

SABINA MITRANO – candidato sindaco

Lista “Partito Democratico”

Scinicariello Emiliano

Conte Gianluca

De Conca Chiara

Dell’Oro D’Amico Lucia

Di Milla Marilisa

Esposito Ivana

Ferraro Anthea

Gallinaro Damiano

Lovaste Marianna

Marsella Erica

Massei Anna

Nastrelli Angelo

Picano Pasquale

Riccio Franca

Scuccimarra Tommaso

Viola Antonietta

Lista “Europa Verde”

Di Sarcina Federica

Giuliani Giuseppe

Stamegna Annalisa

Dell’Anno Cristiano

Leccese Carola

Roberto Secci

Nancy Vagnati

Magliozzi Gaspare

Paciullo Marina

Gallinaro Alessandro

Roca Francesca

Clima Erasmo

Sullotrone Fabio

Di Ciaccio Angelo

Campisani Mario

Quinzio Sabrina

Lista “Gaeta Comunità di Valore”

Magliozzi Filippo

Simeone Barbara

Tallini Gennaro

Favi Valeria

Agricola Giampaolo

Battista Simona

Agostini Chiara

Dell’Anno Luca

Inguanta Antonella

Galiano Massimiliano

Arena Paola

Bisbiglia Ciro

Fantasia Rita

Mansi Antonio

Santamaria Annunziata

Sasso Raimondo

SILVIO D’AMANTE – candidato sindaco

Lista “Insieme con Silvio D’Amante”

De Angelis Franco

Magliuzzi Claudia

Landi Domenico

Forcina Cosmo detto Mino

Coccoluto Immacolata

Cardi Alfredo

Fiaschi Gianluigi Maria

Stenta Anna

Narducci Augusto

Marinaccio Mario

Di Ciaccio Enrica

Izzi Ermenegildo

Avallone Giorgio

Abbate Luisa

Spinosa Franco

Viola Gloria

Lista “Movimento 2050”

Avico Simone

Riccio Maria Grazia

Fortunato Salvatore

Vaudo Michele

Salvi Manuela

Quinzio Antonio

Di Nucci Valentina

D’Ischia Antonio

Terracino Antonella

De Rose Francesca

Vagnati Leonardo

Di Chiappari Giuseppe Rosario

ANTONIO SALONE – candidato sindaco

Lista “Alternativa”

Zaccaro Luigi

Baris Giovanna

Bucovanu Alina

Carbone Sabrina

Caterino Flavio

Ceccanti Giuseppe

Di Nucci Regina

Di Vanni Andrea

Mauriello Vittorio

Nardella Concetta

Naz Fabio

Piccirillo Massimo

Piercarilli Anna Laura

Sannino Anna

Ungureanu Stefan Andrea

Vallucci Fabio Maria

BENEDETTO CROCCO – candidato sindaco

Lista “Difendi Gaeta”

Picazio Ugo

Capoccioni Paola

Fronk Giulio

Di Mascolo Emanuele

Marruzzino Marinella

Ciccone Luca

Criscimanni Valentina

Martone Mario

Armorini Andrea

Carlini Gabriella

Rizzo Carmine

Burzi Massimo

Mollica Claudia

Parrella Alessandro

Picano Di Tucci Gaia

Mazza Alberto