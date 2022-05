Aggressione ai danni di una coppia: 40enne arrestato

Risulterebbe già gravato da divieto di avvicinamento e obbligo di braccialetto elettronico il 40enne residente a Ponza che lo scorso fine settimana è stato arrestato dai carabinieri del’isola.

L’uomo è stato infatti colto in flagranza dai militari mentre si trovava vicino ad una coppia di isolani nella zona de Le Forna alla quale, come disposto dal giudice, non avrebbe dovuto avvicinarsi.





Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe aggredito la coppia che si trovava in auto assieme ad una terza persona.

Una vicenda dai contorni poco chiari al vaglio dei carabinieri.