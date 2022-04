Covid e mascherine, obbligatorie in pochissimi luoghi fino al 15 giugno

Il Covid-19 non molla la presa in termini di numero di contagi, ma sembra “mordere” di meno per quanto riguarda le ospedalizzazioni, le occupazioni delle terapie intensive e i decessi.

A tal riguardo, dal 1° maggio cambiano le regole, si va verso l’epoca in cui con il Covid bisogna saperci convivere.





E in tale ottica, il Ministero della Salute è intervenuto con un chiarimento sull’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 anche oltre il 1° maggio, ovvero fino al prossimo 15 giugno.

Come riassunto anche dal portale Salute Lazio, l’obbligo rimarrà sui mezzi di trasporto, nelle strutture sanitarie, negli spettacoli e eventi sportivi al chiuso.

Cade, invece, l’obbligo in bar, ristoranti, negozi e supermercati. Ancora da chiarire bene come funzionerà negli uffici pubblici dove si parla di “forte raccomandazione“. Anche per i supermercati, si va verso un possibile obbligo per i dipendenti ma non per i clienti.

Ciò non toglie che, il cadere dell’obbligo non comporta il divieto di indossare la mascherina, tant’è che è molto probabile in molti luoghi, soprattutto in quelli di maggior aggregazione, il dispositivo di protezione individuale non ci abbandonerà neppure durante l’estate 2022.