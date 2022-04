Casa in affitto negata alla giornalista anticamorra: l’Associazione Partigiani scrive al sindaco di Formia

Ha fatto scalpore nei giorni scorsi il caso che ha visto protagonista, suo malgrado, la giornalista anticamorra campana Marilena Natale: in accordo per la locazione di un immobile a Formia, si è vista negare la possibilità dell’affitto da parte del proprietario nel momento in cui ha fatto sapere di vivere sotto scorta.

A seguito della diffusione della notizia, denunciata dalla stessa giornalista attraverso i propri canali social, è arrivato anche l'intervento del deputato pontino, on. Raffaele Trano, profondamente indignato da quanto accaduto.





Da parte propria, questa mattina, si sono mosse anche la sezione dell’Associazione Nazionale Partigiani di Formia ‘Pilo Albertelli e Gioacchino Gesmundo’ nonché il Comitato provinciale ANPI Latina che hanno indirizzato una missiva al sindaco di Formia Gianluca Taddeo.

Di seguito, il testo della lettera:

“Marilena Natale è una giornalista e scrittrice antimafia che ha provato a recarsi a Formia, fatto salvo vedersi rifiutare la casa dal locatario in quanto vive sotto scorta.

La sezione ANPI Formia Pilo Albertelli e Gioacchino Gesmundo ed il Comitato provinciale ANPI Latina intendono dimostrare vicinanza a Marilena Natale non soltanto per l’encomiabile lavoro di verità e di giustizia svolto, ma anche per la grave ingiustizia subita: servire questo Paese mettendo a rischio la propria vita non è e non deve essere una colpa.

I nostri territori, come ben sappiamo, sono, ormai, da anni oggetto di interesse da parte delle mafie.

Nostro dovere è quello di resistere, di combattere e contrastare le mafie, un dovere civico e morale che come associazione sentiamo davvero nostro e che vorremmo condividere con questa amministrazione.

Non bisogna pensare solo a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone oppure a Roberto Saviano e Rosaria Capacchione, sotto scorta, molte donne e molti uomini in questo Paese hanno contribuito alla lotta alle mafie. Nomi, purtroppo, spesso dimenticati, ma che abbiamo il dovere di ricordare.

Il tema del ricordo, il tema della legalità e la rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo personale e sociale di ogni persona ci impedisce di rimanere indifferenti a tutto questo, spingendoci, invece, ad un impegno sentito e profondo sul tema. Questo ci sta portando a lavorare ad un evento contro le mafie nel quale vorremmo avere l’onore di invitare Marilena Natale: questa città la accoglierà come merita dimostrando un chiaro intento di contrasto alle mafie. Per questi motivi, proprio in questa sede, benché rammaricati di un mancato intervento pubblico da parte dell’amministrazione comunale di Formia sul tema, vorremmo chiedere al Sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, un impegno importante: la partecipazione formale e sostanziale dell’amministrazione comunale di Formia a tale evento come segnale dell’impegno di questa amministrazione nel contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Un impegno, questo, che deve vederci tutte e tutti dalla stessa parte, senza alcun dubbio né tentennamento.

LA SEZIONE DI FORMIA IL COMITATO PROVINCIALE ANPI LATINA”