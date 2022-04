Ospedale di Formia, la donazione dell’associazione “La vita è bella”

Un’attività culturale meritoria che continua ad arricchire il territorio di riferimento, portata costantemente avanti con un occhio attento alle iniziative benefiche e di volontariato. E’ quella dell’associazione ‘La vita è bella’ di Formia, che ha appena contribuito a una donazione a favore dell’ospedale Dono Svizzero.

E’ ormai dal 2010 che, grazie a un gruppo di ragazzi spinti da notevole spirito d’iniziativa, il sodalizio presieduto da Salvatore Corrado si impegna per amore verso la propria città nell’organizzazione di eventi, soprattutto nel settore culturale e musicale. In particolare, nel periodo delle feste natalizie e negli ultimi giorni dell’anno, l’associazione ha riportato alla luce l’antica tradizione dello ‘Sciuscio’, una caratteristica serenata di fine anno nata nel corso del 1800 nella Terra di Lavoro, dove si costituivano formazioni occasionali di amici e conoscenti, attrezzati dei più svariati strumenti artigianali per portare l’augurio del nuovo anno in giro per le case. Ed ogni anno, in concomitanza con questo evento, ‘La vita è bella’ organizza anche alcune iniziative con finalità sociale.





Nell’occasione, istituendo una sottoscrizione a premi, l’associazione ha raccolto dei fondi per l’acquisto di un carrello in tecnopolimero per la medicazione da destinare alla Uoc di Cardiologia dell’ospedale formiano. La consegna è avvenuta venerdì, alla presenza del vicedirettore sanitario Nunzio Manciagli, del primario di Cardiologia Raffaele Papa e della coordinatrice Annamaria Izzo. “L’associazione ci tiene a ringraziare tutti gli intervenuti e tutti coloro che anche con un piccolo gesto hanno reso possibile tutto ciò”, sottolinea il presidente Corrado a margine dell’incontro.