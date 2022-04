I Carabinieri di Latina celebrano il Precetto Pasquale

La cerimonia religiosa svoltasi nel pomeriggio odierno, celebrata nella chiesa di Santa Rita a Latina, è stata officiata dal cappellano militare della scuola allievi marescialli carabinieri di Velletri, don Vincenzo Venuti.

Al rito religioso hanno preso parte il comandante provinciale, colonnello Lorenzo D’Aloia ed una nutrita rappresentanza dei militari del comando provinciale di Latina.





Era presente anche una rappresentanza dei carabinieri in congedo dell’associazione nazionale carabinieri nonché familiari, vedove ed orfani di militari dell’Arma.

La celebrazione eucaristica ha rappresentato un momento di raccoglimento, di preghiera e preparazione in vista della prossima ricorrenza pasquale.

Il comandante provinciale, dopo aver formulato gli auguri di una serena Pasqua a tutti i carabinieri del comando provinciale di Latina ed ai propri familiari, ha colto l’occasione per ricordare la prematura scomparsa dell’appuntato dei carabinieri Alessandro Cosmo, già in forza al comando provinciale di Latina, venuto a mancare nel gennaio 2021 a causa del Covid nonché il dramma della guerra in Ucraina, esprimendo vicinanza e solidarietà al popolo ucraino.