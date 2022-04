Covid-19 in provincia di Latina: 1.071 nuovi contagi e un decesso a Terracina

Covid-19, numeri sempre alti per quanto riguarda il numero dei nuovi contagi: nel bollettino odierno della ASL di Latina sono risultati essere 1.071 i positivi.

La città maggiormente colpita resta Latina, con 300 casi, seguita da Aprilia con 115, poi Formia (99), Terracina (82), Cisterna (57), Minturno (54), Cori, Fondi e Sezze (32 ciascuna), Sabaudia (30), Gaeta e Itri (26).





Da registrare anche un decesso, avvenuto Terracina. Sono 60 i guariti nelle ultime 24 ore, mentre due persone sono state ricoverate in ospedale.

Sono state somministrate inoltre 70 dosi di vaccino (3 in prima dose, 22 in seconda, 33 in terza e 5 in quarta dose), di cui 7 pediatriche (1 in prima dose e 6 in seconda).