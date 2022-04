Cosa regalare ad un matrimonio: idee, suggerimenti e consigli furbi

Sbagliare un regalo non è mai la cosa giusta da fare, ma se succede a un matrimonio il danno è quasi irreparabile. Quando si riceve una partecipazione di matrimonio è impossibile non chiedere cosa regalare ad un matrimonio.

Sulla scelta influisce innanzitutto il budget che si ha a disposizioni e poi il grado di conoscenza o parentela che si ha con gli sposi. I dubbi sono molti quando ad invitare al matrimonio sono dei conoscenti che hanno già tutto e che hanno deciso di sposarsi in un periodo in cui non si può proprio partecipare all’evento.





Nel caso in cui gli sposi abbiano stilato una lista di nozze, la scelta sarà piuttosto semplice, lo stesso si potrebbe dire se si richiede di partecipare alla spesa per il viaggio di nozze, anche se a quel punto salirebbe l’imbarazzo nel caso in cui non si abbia a disposizione un budget sufficiente per una quota sostanziosa.

I classicissimi di cosa regalare ad un matrimonio

Occorre rassegnarsi all’idea che i tempi sono cambiati e con essi anche l’organizzazione dei matrimoni. Quando si ricevono delle partecipazioni matrimonio le preoccupazioni iniziano ad aumentare, soprattutto per quello che riguarda il regalo giusto da fare.

Le coppie di sposi che decidono di coronare il loro sogno d’amore dopo anni di convivenza sono veramente tante. Quindi quando ci si accinge a pensare a un regalo ci si trova in difficoltà. In effetti i tempi in cui scegliere un elettrodomestico era utile, sono terminati e adesso la scelta diventa difficile.

In ogni caso, occorre ammettere che ci sono degli intramontabili regali da matrimonio, che tutto sommato continuano ad essere gettonati. Alcuni esempi?

● la macchina per il pane: l’elettrodomestico che in autonomia non compreresti mai, ma che se regalato per il matrimonio fa uscire il piccolo panettiere che è in ogni sposo;

● il frullatore: il regalo che quasi come la macchina per il gelato, non ha bisogno di presentazioni;

● la coppia di sposini Thun: un evergreen che continua ad assicurare di fare bella figura, solo se sei la zia che non vedi da 20 anni e sei stato invitato solo per cortesia;

● robot da cucina: il regalo costoso utile a tutte le casalinghe che non sono proprio dei maestri in cucina;

● macchina per la pasta: con questa la cucina è al completo.

Alcuni regali originali

Oltre agli evergreen non mancano poi degli spunti innovativi, dei regali che riescono anche a fare colpo sugli sposi:

● la cornice digitale intelligente: uno di quei regali che ti fanno fare wow;

● gli oggetti personalizzati: che offrono un ricordo di un bel giorno;

● il telescopio: un regalo per pochi, da non regalare alle coppie che vivono in centro a Milano, ma piuttosto hanno una casa circondata dal verde;

● smartbox: con weekend di coppia in SPA o a Disneyland, perfetti anche per le coppie che hanno già dei bambini;

● il robot aspirapolvere: altro regalo che sembra essere molto gradito, l’importante è che venga scelto di un certo livello e non un modello base;

● smart TV;

● fotocamera: per immortalare i momenti di vita di coppia.

Un regalo di matrimonio è per sempre

Scegliere il regalo di matrimonio giusto è indispensabile. Occorre in effetti ricordare che il regalo di matrimonio è per sempre. Non esiste coppia che anche dopo 50 anni di matrimonio non ricorda il pessimo regalo fatto da Tizio.

Occorre ammettere che comunque la scelta è molto vasta, quindi alcuni invitati potrebbero trovarsi in difficoltà. Nonostante questo, è anche vero che non sono poche le coppie che avendo già tutto chiedono del denaro in regalo o di partecipare alla spesa del viaggio di nozze.

Un regalo che in effetti potrebbe mettere i meno facoltosi a disagio, perchè si ha la tendenza a pensare che per regalare del denaro occorre metter mano a delle cifre molto elevate. Quindi pensare a una soluzione di emergenza potrebbe essere la scelta migliore per tutti coloro che non hanno un budget molto elevato da destinare all’acquisto del regalo di matrimonio.

Quello che sembra essere chiaro è che esistono regali veramente per tutti i gusti e tutte le tasche, il mercato è talmente ampio che è possibile fare un dono gradito anche senza spendere una cifra esagerata.